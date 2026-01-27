旅日大熊貓“曉曉”和“蕾蕾”踏上回國之旅

中評社香港1月27日電／旅日大熊貓“曉曉”和“蕾蕾”27日中午由卡車運載從東京上野動物園出發，踏上回國之旅。



記者在上野動物園外看到，許多當地民眾守候在卡車經過的路旁，手拿熊貓玩偶，送別“曉曉”和“蕾蕾”。



新華社報導，“曉曉”和“蕾蕾”2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的大熊貓“比力”和“仙女”的子女。“曉曉”和“蕾蕾”的姐姐“香香”已於2023年2月回到中國。



據日本《東京新聞》此前報導，“曉曉”和“蕾蕾”預計將從成田機場乘飛機返回中國。