【
大
中
小
】 【
打 印
】
旅日大熊貓“曉曉”和“蕾蕾”踏上回國之旅
http://www.CRNTT.com
2026-01-27 14:09:33
中評社香港1月27日電／旅日大熊貓“曉曉”和“蕾蕾”27日中午由卡車運載從東京上野動物園出發，踏上回國之旅。
記者在上野動物園外看到，許多當地民眾守候在卡車經過的路旁，手拿熊貓玩偶，送別“曉曉”和“蕾蕾”。
新華社報導，“曉曉”和“蕾蕾”2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的大熊貓“比力”和“仙女”的子女。“曉曉”和“蕾蕾”的姐姐“香香”已於2023年2月回到中國。
據日本《東京新聞》此前報導，“曉曉”和“蕾蕾”預計將從成田機場乘飛機返回中國。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
東京上野動物園兩隻大熊貓最後一日讓民眾參觀
(2026-01-25 17:59:11)
日本民眾擔憂進入“無熊貓時代”
(2025-11-24 11:13:46)
大熊貓“辰星”“曉月”抵達馬來西亞吉隆坡
(2025-11-19 14:27:52)
探訪旅居澳大利亞的大熊貓“星秋”“怡蘭”
(2025-11-16 11:48:07)
四川峨眉山市首次記錄到野生大熊貓活動影像
(2025-10-30 15:52:23)
中國增兩個世界生物圈保護區 區內包括大熊貓
(2025-09-28 16:57:26)
“安安”“可可”來港一周年 慶祝活動多
(2025-09-24 16:27:53)
馬德里動物園為大熊貓“金喜”和“茱萸”慶生
(2025-09-21 16:54:54)
大熊貓“青寶”四歲 美國觀眾唱起生日歌
(2025-09-14 15:12:58)
成都熊貓基地新生熊貓寶寶正式與公眾見面
(2025-08-26 16:23:54)