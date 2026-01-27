本年度最大盈凸月29日現身夜空

中評社香港1月27日電／1月29日將迎來本年度最大盈凸月。當晚，感興趣的公眾可選擇一個適合的時間段，欣賞一下這輪有些“發福”的月亮。



人們在地球上所看到的月球周而復始的圓缺變化現象稱為月相，即月球的“相貌”，它每天都在變化，變化周期平均是29.53天。盈凸月是月相周期中從上弦月到滿月之間的過渡階段，通常出現在農曆初九至十四之間，此時月球被太陽照亮的區域超過半球但未完全覆蓋，形成西側方向明亮的凸圓狀外觀。



新華社報導，中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧介紹，盈凸月在日落前升起，次日日出前落下，黃昏時位於東南天空，黎明前從西方地平線消失，因此在大半個夜晚都能觀測到。



月球圍繞地球公轉的軌道是一個橢圓，在運轉過程中，月球距離地球時遠時近。所謂“年度最大盈凸月”，指的是月球在近地點附近時呈現的盈凸月視直徑較大。



一些細心的公眾發現，2025年12月曾接連出現過該年度第二大滿月（5日）、最小殘月（16日）和最大盈凸月（31日），而2026年1月就戲劇性地“復制粘貼”了這種情況，也出現了年度第二大滿月（3日）、最小殘月（15日）和最大盈凸月（29日）。這是巧合嗎？



“這種情況實屬巧合。每一個公歷年，月球在圍繞地球公轉的過程中，每月經過近地點和遠地點，會呈現不同的月相，至於什麼時候最大或最小，取決於月相周期、月球反射太陽光的面積、月球軌道偏心率、月球運行速度等多個因素。”楊婧說。



月相基本分為八個階段：新月、蛾眉月、上弦月、盈凸月、滿月、虧凸月、下弦月、殘月。“這個過程中，隨著月球的運動，我們在欣賞月球圓缺變化的同時，還會發現月球升起的時間、在天空中的位置也不一樣。”楊婧說。



不同月相，各有其美。盈凸月如同一張拉滿了九分的銀弓，蓄勢待發。如果天氣晴好，喜歡賞月的朋友不妨走到戶外去好好欣賞一番。