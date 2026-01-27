李家超：曾國衞因健康理由提出辭職

香港特區行政長官李家超27日上午出席行政會議前會見傳媒，他帶同曾國衞一同進場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月27日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超27日表示，曾國衞因健康理由，辭去政制及內地事務局局長一職。



新華社27日上午發佈消息表示，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的建議，國務院2026年1月27日決定：免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。



隨後，香港特區行政長官李家超27日上午出席行政會議前會見傳媒。他帶同曾國衞一同進場。在李家超發言時，曾國衞站立在側。



李家超說，國務院今早已經宣布，按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》有關規定，根據行政長官的建議，免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。“早前曾國衞向我提出，因為健康理由，希望辭去政制及內地事務局局長一職。我詳細跟他討論，瞭解他的情況後，按《基本法》第四十八條的規定，向中央人民政府作出建議。今日，中央人民政府宣布，根據我的建議，免去曾國衞政制及內地事務局局長的職務。”



李家超表示，曾國衞在一九八七年四月加入政府當時的人民入境事務處，在二○一六年四月，獲中央人民政府任命為入境事務處處長，在二○二○年四月，獲任命為第五屆特區政府政制及內地事務局局長，在二○二二年七月一日獲任命為第六屆特區政府政制及內地事務局局長。“他服務香港特區政府接近四十年，自就任為政制及內地事務局局長，曾國衞一直負責帶領政制及內地事務局，推動特區與內地的聯繫、合作和發展，統籌特區政府落實國家‘十四五’規劃，協調各政策局推動和參與粵港澳大灣區建設，加強跟內地的溝通和聯繫、商貿和投資推廣，處理特區有關人權的政策事務等各方面工作。另外，政制及內地事務局亦督導選舉事務處配合選舉管理委員會，成功和順利地舉辦了多場重要的選舉。”