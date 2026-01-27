德美經貿降溫折射跨大西洋裂痕加深

德國總理默茨。（新華社圖片） 中評社香港1月27日電／德國經濟研究所日前發佈報告顯示，美國總統特朗普2025年初上任以來，德美經貿關係顯著承壓，特別是受政策不確定性影響，德國對美直接投資和出口同步走弱，德美經貿關係出現近年來罕見降溫跡象。



分析人士指出，德國對美投資銳減、出口下滑，不僅拖累德國經濟，也顯示出美國經濟吸引力和競爭力的下降。在“美國優先”政策影響下，德美經貿關係裂痕正從貿易數據變化演化為產業受損、投資轉移和戰略互疑等深層次問題。



投資退潮 出口承壓



從數據層面看，受政策不確定性影響，一年來德企對美投資與出口顯著下滑。



新華社報導，德國經濟研究所報告援引德國央行德意志聯邦銀行數據分析，2025年2月至11月，德國對美直接投資102億歐元，明顯低於上一年同期接近190億歐元的水平，同比降幅約45%。從2015年至2024年的中長期數據看，德企去年對美投資水平較平均值低24%以上。



德國對美出口也明顯走弱。報告指出，2025年2月至10月，德國對美出口額同比下降約9%。其中，汽車及零部件出口同比下降近19%，機械製造業出口下降約10%，化工產品出口降幅超過10%。分析人士認為，這些行業長期被視為德國工業競爭力的重要支撐，其出口走弱成為德美經貿關係受挫的重要信號。



在達沃斯世界經濟論壇期間，大眾汽車集團管理董事會主席奧博穆曾明確表示，若美方不顯著降低關稅負擔，大眾將難以承受在美國的進一步投資，奧迪新工廠計劃甚至可能被迫擱置。



德國經濟研究所警告，美方近期頻繁釋放新的威脅性的關稅信號，再次加劇市場對跨大西洋經貿前景的擔憂。德國工商界普遍認為，美方關稅威脅的反覆出現正持續抑制德企投資與貿易信心，加劇德美經貿關係困境。