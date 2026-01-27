渝港澳台青年羽毛球邀請賽重慶燃情開賽

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京1月27日電／1月23日，全國台聯第三十二屆台胞青年冬令營重慶分營暨第五屆海峽兩岸及港澳地區（重慶）青年羽毛球邀請賽在重慶市大渡口區李雪芮全民健身中心隆重舉行。重慶市政協副主席、台盟市委會主委、全國台聯副會長、市台聯會長王昱宣布活動開幕，台北市體育總會副主席李招譽致辭，重慶海外聯誼會副會長李康、大渡口區委書記張果、大渡口區委常委王濤等領導出席開幕式，共同見證渝港澳台四地青年以球會友的青春盛會。



本次活動以“青春赴新程 同心繪山河”為主題，旨在搭建渝港澳台青年交流橋梁，促進青年群體深入瞭解大陸發展成就，深化彼此情誼。活動已連續五屆在大渡口區舉辦，成功吸引了來自台灣、香港、澳門及重慶地區的120餘名青年羽毛球選手參賽。大渡口區政府副區長劉理國在致辭中表示，大渡口區將始終秉持“高質量、高標準、高水平”理念，全維度做優做實服務保障工作，將活動打造成渝港澳台青年喜愛的交流品牌，同時以“一家人”的姿態，熱忱歡迎港澳台同胞前來投資興業、學習生活，共享融合發展新機遇。



作為本次賽事的重要亮點，倫敦奧運會羽毛球女子單打冠軍李雪芮全程參與賽事指導，為青年選手們傳經送寶。賽場上，選手們精神飽滿、鬥志昂揚，潔白的羽毛球在空中穿梭飛舞，彈跳扣殺、網前輕挑、精準吊球等技藝展現得淋漓盡致，既彰顯了頑強拼搏的體育精神，也傳遞出積極向上的青春風貌。本次比賽採用重慶選手與港澳台選手配對組合的競賽模式，圍繞男雙、女雙、混雙等項目展開激烈角逐，最終按團隊成績決出前三名，在競技中加深瞭解，在協作中凝聚情誼。



“很榮幸第一次來大陸就參加這樣有意義的比賽！和港澳、重慶的朋友們同場競技，越打越興奮。”來自台灣的李女士難掩激動，她表示羽毛球帶來的暢快體驗無可替代，希望未來能繼續提升球技，多來大陸交流。香港青年石先生則坦言，賽事不僅讓大家切磋了球技，更增進了相互理解，與內地青年結下的深厚友誼將成為珍貴回憶。



據悉，本次冬令營活動為期6天，除羽毛球賽事外，還精心安排了AI視頻創作展示聯誼互動及文化參訪環節。港澳台青年將先後走進重慶工業博物館、三峽博物館、人民大禮堂、大足寶頂石刻、磁器口古鎮、金鰲山鄉村振興基地等標誌性地點，沉浸式感受重慶“兩江之城、橋梁之都”的8D魔幻魅力，深度體驗巴渝勝景的獨特風情，細細品味中華傳統文化的深厚底蘊，在行走中增進文化認同，在交流中凝聚青春共識。



此次活動以體育為媒、以文化為橋，既為渝港澳台青年搭建了切磋技藝、展示風采的平台，也為青年群體深化情感、共謀發展創造了契機。作為全國台聯台胞青年冬令營的品牌延伸，活動持續踐行“兩岸一家親”理念，推動渝港澳台青年在互動中增進瞭解，在攜手中共促發展，為促進兩岸關係和平發展、深化港澳與內地融合發展注入蓬勃的青春力量。