李家超：重視宏福苑居民長遠居住安排

香港特區行政長官李家超27日出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月27日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超27日表示，對早前遭遇重大火災事故的大埔宏福苑居民的長遠住宿安排高度重視。特區政府以問卷形式收集了受影響業主對不同的長遠居住安排的初步意願，目前收到約九成業主回覆。李家超強調，會全速推進各項工作，兼顧情、理、法，以最大努力去協助受影響家庭盡早重建家園。



香港特區行政長官李家超27日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。在談到宏福苑居民的長遠住宿安排時，李家超說，自己對宏福苑居民的長遠住宿安排高度重視，所以很早已經指示了應急住宿安排工作組，必須盡快研究和落實安排，讓居民安心。



李家超表示，處理這件事件涉及的問題是複雜的，第一，每戶都有個別情況和需要，不同居民有不同想法和要求，社會上亦意見紛紜；第二，我們要小心考慮，平衡各方面的意見，包括要兼顧現實的問題，例如公共資源的適當運用、公帑的投入、住屋資源的分配，還有需要釐清的法律、業權等責任和問題，以及妥善做好過渡安排等；第三，時間上要盡快，越早讓受影響的家庭可以作出決定越好。



李家超說，特區政府在一月九日開始透過“一戶一社工”以問卷形式收集了受影響業主對不同的長遠居住安排的初步意願，問卷設有不同選項，包括：現金購買；先出售業權，再購買居屋；有“樓換樓”的方式；亦陳述了一些客觀事實，例如不同選項所需時間，還有在社會上的不同專業意見等，供市民參考。目前收到約九成業主回覆。工作組正密鑼緊鼓地處理相關內容，歸納不同選項的意願，進行分析。工作組同時亦檢視和優化選項內容，例如房屋局和房屋署正檢視不同房屋項目，盡量為業主提供更多不同居住選擇等。