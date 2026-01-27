李家超：沒有計劃再對司局長有任何變動

香港特區行政長官李家超27日出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月27日電（記者 盧哲）對於傳聞指多位司局長將會離任，香港特區行政長官李家超27日表示，相關揣測都不正確。他強調，沒有計劃再對司局長有任何變動，“理由是他們都按著我的要求，積極地履行工作”。



香港特區行政長官李家超27日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。李家超首先表示，曾國衞因身體理由向他請辭，他接著向中央人民政府作出建議，國務院2026年1月27日決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。



在回答記者關於“有消息傳出有更多局長、副司長被點名可能會離任，這項消息是否屬實”的提問時，李家超說，坊間不時對於政府的無論是運作還是內部事務，都很有興趣、有很多揣測。“我可以很正式告訴大家，這些揣測都不正確。”



李家超強調，自己沒有計劃再對司局長有任何變動，“理由是他們都按著我的要求，積極地履行工作。”李家超說，事實上，我們要做的工作非常多，第一，首要是處理大埔宏福苑的長期住宿安排；第二，有很多工作要做，包括發展經濟、改善民生、搞建設、創造更多機遇予香港市民、推動產業發展、加快發展北部都會區等等。