美國“歷史性”冬季風暴持續肆虐

中評社香港1月27日電／“歷史性的冬季風暴”持續肆虐美國多州。綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體26日報導，此次巨型風暴已造成至少10人死亡，並導致大量航班取消和大範圍停電，而這樣的天氣還將持續。



CNN 25日報導稱，美國已有42個州發布預警，多地積雪超過30厘米，而東北部地區還將繼續降雪。紐約市市長馬姆達尼表示，已有5人死在街頭，“沒有什麼比這更能有力地提醒我們極端寒冷的危險”。而在南部的得克薩斯州，當局證實已有3人死亡，其中包括一名在滑雪橇事故中喪生的16歲女孩。路易斯安那州也有兩人死於體溫過低。



沒有降雪或降雪已經結束的地區也在遭受超低溫和停電的困擾。美聯社稱，緊隨風暴而來的是嚴寒天氣，許多地方氣溫降至－18℃甚至更低。持續低溫使得路面的積冰無法融化，加劇交通問題。美國南部的密西西比州使用了“有史以來最大規模的融冰化學品”。氣象追蹤網站的數據顯示，全美超過84萬戶斷電，主要集中在美國南部。而美國多個南方州的大多數家庭主要依靠電力供暖。當全美大範圍遭遇雪災之際，位於美國東北部的紐約曼哈頓著名“富人區”——上東區的一名居民卻表示，希望雪再下大點，這樣居民們可以玩雪橇、堆雪人，“停下來的城市很美，我們很快就能恢復生活”。



法新社援引科學家的話稱，此次惡劣天氣可能是由極地渦旋拉伸造成的。極地渦旋是北極地區的寒冷低壓空氣，通常會形成一個相對緊凑的圓形系統，但有時會演變成“更橢圓的形狀”，將冷空氣傾瀉到北美。