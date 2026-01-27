美航母群就位　中東緊張局勢再升級

中評社香港1月27日電／美國“亞伯拉罕·林肯”號航空母艦26日被曝已進入美軍中央司令部在印度洋的轄區。當天美軍中央司令部證實，“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群“正部署到中東”。



央視新聞客戶端消息，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人26日表示，如果美國發動任何侵略，伊朗的回應“絕不會僅限於美國的軍事基地或裝備”。伊朗外交部同一天強調，伊朗武裝力量將全力應對任何侵犯，作出令侵犯者“後悔”的回應。



黎巴嫩真主黨領導人納伊姆·卡西姆26日也表示，面對任何針對伊朗的軍事行動，真主黨不會袖手旁觀，並警告此類行動可能引發更大範圍的地區衝突。



戰雲密布“山雨欲來”？



美伊嚴陣以待



公開資料顯示，“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群以“林肯”號航母為旗艦，下轄第9艦載機聯隊，“莫比爾灣”號導彈巡洋艦和第21驅逐艦支隊的多艘導彈驅逐艦。



美多艘艦艇已部署在伊朗周邊海域



以色列方面此前有消息稱，目前在伊朗周邊海域活動的還有“阿利·伯克”級驅逐艦“米切爾”號和“麥克福爾”號。該海域的美國海軍艦隊還包括兩棲指揮艦“惠特尼山”號、“佐治亞”號巡航導彈核潛艇等等。



美軍頻繁調動軍機赴中東 反導系統被曝也已在路上



同時，美軍戰機也在集結。24小時飛行雷達網站的數據顯示，過去幾日，至少有3架美國空軍飛機從德國調往中東國家，包括科威特和卡塔爾。



有消息稱，美空軍的F－35A、F－15E、F－16等戰鬥機中隊，P－8A海上巡邏機、MQ－9無人機，以及KC－135空中加油機等均已部署到位。



美國空軍25日表示，即將在中東地區展開為期數天的戰備演習，旨在展示美軍在這一地區部署和維持空中作戰力量的能力。



還有消息指出，為防備伊朗可能的襲擊，美國還在向中東增派“愛國者”防空反導系統和“薩德”反導系統。



伊朗進入最高戰備狀態 稱將對任何侵略作出全面果斷回應



面對美國的步步緊逼，伊朗方面稱已經進入最高戰備狀態。伊朗外交部發言人巴加埃26日表示，伊朗目前比以往任何時候的準備都更加充分，將全力應對任何侵犯，作出令侵犯者“後悔”的回應。地區國家普遍清楚，不安全局勢具有“傳染性”，相關動蕩的影響不會僅限於伊朗。他還表示，有關“伊朗尋求核武器”的說法不符合事實，伊朗從未、也不會尋求核武器。



巴加埃稱，伊朗從不歡迎戰爭，也從不迴避外交與談判。“掀翻並點燃談判桌的是美方；他們是勾結以色列這麼做的。”巴加埃說，伊朗已經在外交層面“採取一切可行措施”，包括與地區和域外多方進行互動，但如果戰爭被強加給伊朗，伊朗除抵抗之外沒有選擇，“必須真正全力捍衛國家的根本與存續”。



有分析稱，伊朗可能的反擊措施還包括封鎖霍爾木茲海峽。

