環時：從《瘋狂動物城2》看懂中國大市場

中評社香港1月27日電／環球時報27日發表社評：從《瘋狂動物城2》看懂中國大市場的“深意”。社評說，一部《瘋狂動物城2》，讓世界發現了中國三四線城市的消費熱情和潛力。美國《華爾街日報》1月25日報導稱，《瘋狂動物城2》成為迪士尼史上最賣座的電影，“這要歸功於中國”，引人注目的是，這部電影“在一些小城市表現尤為出色”。它打破了西方媒體對中國的傳統認知——中國的消費活力不僅限於沿海或一線城市，而早已擴散到廣袤的內陸與中小城市。透過票房數據等信息，我們看到的不僅僅是消費數字的跳動，更是一個潛力巨大、發展平衡且持續向世界釋放善意的中國大市場。



社評說，截至1月19日，《瘋狂動物城2》在中國市場上，三四線城市的票房占比高達42%，這說明中國經濟發展是平衡健康、惠及更多民眾的。這種消費力的“下沉”與“擴容”反映出，高質量的文化消費早已不是大城市的“專利”，而是成功下沉到了廣闊的中國腹地。三四線城市居民對優質文化產品的強勁購買力，有力地證明：隨著新型城鎮化戰略的深入推進與區域協調發展的紅利釋放，中國廣袤腹地的消費潛力正在被快速激發。對服務型、體驗型和情感共鳴型消費需求的迅猛增長，從大城市延展到三四線城市，它們正在成為中國消費升級的新引擎。中國經濟高質量發展的成效，實實在在地轉化為億萬民眾觸手可及的“獲得感”。



從“製造大國”向“消費大國”的轉型過程中，中國市場能與各方“共贏”的“賦能”特質更加突出。《瘋狂動物城2》的票房佳績，絕非單向的文化輸出勝利，其實質是一場中外商業力量在產業鏈深度上的“雙向奔赴”。從咖啡飲品聯名到周邊潮玩開發，中國本土品牌與迪士尼IP展開了“立體式、全方位”的深度合作。這種生態優勢讓國外企業收穫了遠超票房的市場增量，也讓中國企業實現了品牌躍升。在一個互聯互通的時代，中國大市場正從單純的銷售終端加速升級為全球價值鏈中不可或缺的重要增值環節，一個做強國內大循環、暢通國內國際雙循環的新發展格局正在持續構建中。



社評說，《瘋狂動物城2》在中國的火爆，也是對所謂“消費降級”或“市場疲軟”論調最有力、最直觀的證偽。它揭示了一個深層邏輯，即中國消費者的需求正在經歷一場深刻的“進化”——從過去單純追求物質填補的“有沒有”，加速轉向如今對高質量、高情緒價值精神共鳴的“好不好”。從中，中國居民消費結構的脈絡清晰可見，正朝著商品消費和服務消費並重轉變，從滿足基本需求向追求品質體驗升級。這種消費延伸，恰恰是產業升級的巨大空間。對於正處於轉型關鍵期的中國經濟而言，它昭示著中國內需的“深海”遠未探底，潛能依舊深不可測。



經濟轉型期也是機遇期。一個層次豐富、需求旺盛的內部市場，可以為國內大循環注入結構韌性，也能更好地抵禦外部不確定性，更自信、更豐富地參與國際循環。《瘋狂動物城2》在中國三四線城市的成功也提醒我們，補上內需和消費短板，需要從供給側發力，不斷擁抱創新。14億多中國人民對美好生活的向往，孕育著中國消費需求的巨大空間，而打開這些空間的鑰匙，更多在於個性化、高品質的產品和服務。



社評說，當三四線城市的燈火與大銀幕的光影交相輝映，一個懂得在忙碌中不忘享受生活、願意為精神富足買單的中國，展現出的不僅是經濟的韌性，更是文明的從容。《瘋狂動物城2》獲得的“票根紅利”，只是中國消費潛力的“冰山一角”。這片由14億多人持續消費升級構成的“需求藍海”，以及通過產業生態聯動不斷創造出的新的增長點，是中國經濟轉型升級和高質量發展的底氣，也將成為世界經濟可以信賴的市場縱深。