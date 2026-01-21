中評編譯：日本還能堅守“和平主義”道路嗎

2026年1月11日，日本唯一的傘部隊第1空降聯隊在日本陸上自衛隊的成野演習區進行演習。（圖源：日本國防部官網） 中評社香港1月28日電（記者 郭至君編譯）隨著日本首相高市早苗突然宣佈舉行大選，反對黨對高市領導下的日本加速右傾的趨勢表達了嚴重關切。立憲民主黨更與執政黨前聯盟夥伴公明黨聯手成立了新政治團體“中道改革聯盟”，明確反對高市的政治路線。慶應義塾大學媒體與治理研究所研究員Haonan Hua日前在《外交學人》官網上撰文，分析日本和平主義的由來、內涵以及所謂尋求“正常國家”的邏輯與擴張。文章編譯如下：



針對解散眾議院的批評，高市早苗駁斥右翼激進化指控，堅稱日本僅是邁向“正常國家”。隨著這個長期沉寂且具政治敏感性的詞彙再度引發公眾辯論，加上高市早苗在國防開支、修憲、修訂日本三大戰略檔及重整自衛隊等領域的強勢改革，區域內對日本軍國主義可能復甦的憂慮難免再度浮現。



這是否意味著日本將放棄其長久以來的和平主義道路？答案不僅對日本未來的安全與外交政策具有重大影響，更將牽動東亞更廣泛的戰略走向。



日本和平主義的內涵



日本的和平主義深深植根於戰後體制與制度安排，通常被歸納為“吉田主義”。許多觀察家將和平主義主要歸因於憲法第九條——該條款放棄戰爭並禁止日本出兵海外，從而確保任何武力使用皆嚴格限於防禦範疇。然而在戰後日本的政治脈絡中，和平主義不僅是憲法條款，更是一種根植於和平憲政，並由完整制度實踐支撐的自我認知。

