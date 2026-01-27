江旻憓“5時起床”　職場人生勝利組？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓。(視頻截圖) 香港旅遊界議員江旻憓，近日在立法會事務委員會會議後自爆早上5時起床。



新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活“越嚟越好”。事實上“5時起床”的作息管理，可稱為加入“5am Club”（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己“已經贏了一天”，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種“晨型人”，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床。



歸納馬雲精神：5點起床的人最可怕



日前新一屆立法會的18個事務委員會舉行正副主席選舉，江旻憓加入教育、交通、經濟發展與環境共四個事務委員會，會後被問到是否擔心議會工作，江回應指自己早上5時起床，早上開會“無問題”，期間更反問記者何時起床，記者回答7時起床。



資料顯示，“5時起床”是外國近年相當流行的一種作息時間，又稱“5am Club”，是由曾任NASA、微軟和Nike等公司的領導力顧問的暢銷書作家Robin Sharma在2018年出版的《5點早起俱樂部》（The 5 AM Club）一書中提出，由於人類自然醒的時間約在6至8點之間，因此“5時起床”屬刻意自律，務求“贏得人生”，該書於2024年正式推出中文版，“5時起床”再度在華文職場圈中廣泛流傳，內地企業家馬雲亦被網民歸納了“5點起床的人最可怕”的“馬雲精神”，只是他本人並沒有透露是否“5am Club”。



“5am Club”是由曾任NASA、微軟和Nike等公司的領導力顧問的暢銷書作家Robin Sharma在《5點早起俱樂部》（The 5 AM Club）一書中提出



有“已經領先他人”心理優勢



據瞭解，“5時起床”的作息重點在於把清晨當作“不受干擾的黃金時段”，實行“20／20／20法則”，由掌握自己的早上開始，進行20分鐘運動、20分鐘冥想與20分鐘學習後，再開始一天的職場工作。據分析這種作息可帶來相當好處，例如對時間有更好的“掌控感”，早起亦帶來“已經領先他人”的心理優勢，然後充滿自信地展開工作。Robin Sharma曾經引述研究稱養成這種早起習慣需時66天，至於江旻憓由去年11月初宣佈參選至上任早已超過這個天數，有足夠時間適應，因此亦有可能是江議員，為返新工才刻意養成的新習慣。



翻查資料，外國有不少名人都加入了“5am Club”，其中最多人談論的代表便是蘋果的CEO Tim Cook，據報他常於“5點前”的4時至4時半左右起床，最早於凌晨3：45分便起床，起床後查閱近800封電郵，然後運動、冥想完才會回公司上班，期間會到星巴克買咖啡，約在8時正式開始工作；Tim Cook直言早上是他最能夠掌控時間的時段，之後就要面對馬拉松式的會議。



“5am Club”最多人談論的代表便是蘋果的CEO Tim Cook，據報他常於“5點前”的4時至4時半左右起床



Tim Cook 最早3：45分起床



X的前身Twitter，其共同創辦人Jack Dorsey也是知名的“5時起床”CEO，他會在起床後的半小時進行冥想，完畢後例行運動，喝杯咖啡才會上班；美國法律小說創作天王John Grisham，“5時起床”創作也是公開的秘密，其著作《殺戮時刻》（A Time to kill），便是他利用上班前的時間，加上法庭工作前的空檔，花3年時間撰寫。現時“5am Club”在美國部分城市也相當流行，根據近日公佈的美國每個城市的上萬個IG內容研究，顯示最多人熱愛這種作息方式的頭三位城市，分別是紐約、LA和芝加哥。



雖然，作息管理上“5時起床”被指有諸多好處，但亦有人嘗試過轉型後更差，生產力反而下跌，皆因傳統為人所認知的夜型人（貓頭鷹型），也有自己的一套生理時鐘法則。如果在早起或遲起之間還未拿定主意，不妨也順勢而為“自然醒”，比爾.蓋茲（Bill Gates）、李嘉誠便處在“自然醒”的區間。



