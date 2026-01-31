中評編譯：透過格陵蘭憂慮平澤基地的時代

位於韓國京畿道平澤的新落成司令部大樓2018年啟用（網絡資料圖） 中評社首爾2月2日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《東亞日報》評論委員李哲熙在1月26日發表的專欄中指出，特朗普政府圍繞格陵蘭問題所展現的強權外交與交易式思維，折射出在“力量邏輯”逐步取代規範與名分的時代背景下，美國民主自身正在發生的結構性退行。李委員強調，這種變化正通過美國的對外政策不斷外溢為同盟風險；對高度依賴美國核保護傘的韓國而言，特朗普對盟友的輕慢與覬覦，已不再是抽象的國際政治議題，而是一個迫使韓國在注視格陵蘭的同時，不得不為平澤感到憂慮的現實問題。以下為專欄全文編譯：



無論做什麼都聲勢浩大，叫停與掉頭同樣來得猝不及防，在這一點上，恐怕無人能出唐納德·特朗普總統之右。新年伊始，特朗普先是更換委內瑞拉當權者，繼而又對丹麥屬地格陵蘭發出威脅與羞辱，揚言要將其據為己有；然而就在上周，他卻又突然轉向所謂的“談判”路線。一場旋風過後，輿論場上不乏“特朗普終究是臨陣退縮的TACO”，或“這不過是特朗普式交易藝術”等解讀，但與此同時，追溯特朗普那些足以攪動世界秩序的怪異構想之根源，也成為媒體無法迴避的另一項觀察課題。



特朗普對格陵蘭的野心，最早曝光於其首個總統任期內的2019年8月。《華爾街日報》當時披露稱，特朗普不斷催促幕僚尋找“購買格陵蘭”的可行方案，甚至連部分親信都將此視作玩笑。特朗普本人卻毫不掩飾地稱，這將是一筆“對美國而言極為划算的房地產交易”。然而，無論丹麥還是格陵蘭方面，都斷然斥之為“荒唐之舉”，這場風波也隨即被當作短暫插曲而掩埋。



但隨著此次風波再度掀起，一段證言浮出水面。據時任國家安全顧問約翰·博爾頓披露，特朗普相識六十餘年的老友、全球化妝品企業繼承人羅納德·勞德，早在2018年起便不斷慫恿特朗普推動格陵蘭收購構想。博爾頓坦言：“特朗普往往會將從朋友那裡聽來的零碎信息，當作既定事實。”終其一生浸淫於“非贏即輸、非奪即被奪”的零和世界觀之中，一旦“未完成的商業構想”被植入腦海，便揮之不去，隨時都會脫口而出。



事實上，在特朗普首個任期內，他尚且是會在所謂“成年人（adults）”阻攔下躊躇退卻的“發牢騷的國王”。而如今，他已搖身一變，成為麾下盡是隨其一聲令下便立即進入執行狀態之忠誠家臣的“乖戾皇帝”。他將副總統與國務卿稱作“孩子（kids）”，歐洲盟友機構負責人甚至稱其為“爸爸（daddy）”。有人願意獻上諾貝爾和平獎獎牌，他不懂拒絕；更有甚者，在未能獲獎的情況下，竟將占有格陵蘭視作某種“安慰獎”。其厚顔與狂妄，已近荒誕。

