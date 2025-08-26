韓專家：韓美戰時作戰指揮權移交應參考北約

中評社首爾1月30日電（記者 崔銀珍編譯）慶南大學客座教授、前駐美大使安豪榮在1月27日發表於《中央日報》的專欄中指出，圍繞韓美戰時作戰指揮權（OPCON）移交問題，韓國有必要充分參考北約（NATO）成員國的實際經驗，避免在當前安全環境下作出可能削弱同盟基礎的倉促決策。以下為專欄全文編譯：



2025年北大西洋公約組織（NATO）峰會於去年6月在荷蘭海牙舉行。此次會議之所以備受關注，一方面在於唐納德·特朗普美國總統在首個任期內曾對北約持懷疑立場，此番是其重返白宮後首次出席相關峰會；另一方面，也因其堅持要求歐洲北約成員國將國防開支提高至GDP的5%。總體而言，這次峰會被評價為“平穩落幕”。



然而，在表面平穩的背後，美歐之間實際上曾圍繞關鍵議題顯露出明顯的認知差距。據悉，美方一度積極研究一項方案，即將自1949年北約成立以來長期由美國將領出任的歐洲盟軍最高司令（SACEUR），改由歐洲人擔任。不過，在最後協商階段，美國最終決定不再正式提出該主張。



這一方案之所以在歐洲外交與安全精英層引發高度警惕，主要基於兩點考量。其一，擔憂美歐同盟關係出現弱化。長期參與北約事務的美方人士指出，若由歐洲人擔任最高司令，外界可能解讀為美國正在從歐洲防務中逐步後撤。其二，正因如此，歐洲方面也擔憂，在發生針對歐洲的核攻擊情形下，美國向歐洲提供的延伸威懾可信度可能隨之下降。



正是基於上述背景，歐洲的擔憂對當前韓國社會討論的戰時作戰指揮權移交問題具有相當程度的啟示意義。首先是同盟弱化的風險。特朗普第二任期政府在新版《國防戰略》（NDS）中指出，“韓國有能力在獲得更加有限的美方支持下，承擔對朝威懾的主要責任”。對此，李在明總統回應稱，“在動蕩的國際局勢中，自主國防是最基本中的基本”。在這樣的安全環境下，若倉促推進戰時作戰指揮權移交，無疑可能被外界解讀為同盟出現鬆動，亟須格外謹慎。

