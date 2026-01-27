中評編譯：委內瑞拉與格陵蘭背後的美國盤算

中評社首爾1月29日電（記者 崔銀珍編譯）成均館大學政治外交學系教授金仁旭（音）在1月27日發表於《韓國日報》的專欄中指出，近期美國圍繞委內瑞拉與格陵蘭展開的一系列強硬舉動，並非簡單的“資源爭奪”，而是外界對“資源決定論”敘事過度放大所造成的誤讀。他強調，資源安全只是美國大戰略中的諸多目標之一，真正左右政策選擇的並非資源本身，而是對軍事行動成本與戰略收益的冷靜計算。在看似激進的強權姿態背後，美國依然高度警惕侵略、占領、同盟受損與國際聲譽下滑等代價，其對外行動的核心邏輯，仍建立在嚴密的成本—效益評估之上。以下為專欄全文編譯：



“資源決定論”的幽靈正在回歸。美國以恢復石油權益為由在委內瑞拉採取軍事行動，又以確保關鍵礦產供應為名，公開主張將格陵蘭納入版圖。在過去一個月裡，“資源”迅速躍升為全球政局的關鍵詞。正如政治學者肯尼思·華爾茲所言，石油是“美國唯一可能不惜動用武力加以維護的經濟利益”，長期以來始終是美國大戰略的重要核心。在此基礎上，作為21世紀經濟安全關鍵議題的核心礦產亦被納入考量，由此催生出“圍繞資源展開的競爭將動搖國際秩序”的資源決定論，再度浮出水面。



然而，與其說資源決定論是現實判斷，不如說更接近一種戰略幻象。資源安全只是大戰略所追求的諸多目標之一，而以軍事手段獲取資源，必然伴隨高昂而複雜的成本。具體而言，“資源戰爭”往往需要承擔入侵與占領的直接代價，同時還將引發國際聲譽受損、投資環境惡化等連鎖成本，最終反而顯著削弱資源獲取本身的實際收益。正因如此，政治學者埃米莉·邁爾丁（音）將資源戰爭界定為一種“神話”。羅絲·凱蘭尼克（音）亦通過歷史經驗指出，除非陷入極端的資源枯竭危機，大國通常並不會訴諸軍事力量，而是選擇通過外交途徑來保障資源供應。

