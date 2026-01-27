美政府兩周前致函韓官員促履行貿易協議

中評社香港1月27日電／韓聯社據韓國政府27日消息，美國政府在兩周前向韓方發送信函，要求韓方落實韓美貿易協議後續措施。



據悉，美國駐韓國大使館臨時代辦何樂進（James Heller）本月13日向韓國副總理兼科技資訊通信部長官裴慶勳發送上述信函。裴慶勳是第一收件人，抄送人包括外交部長官趙顯、產業通商部長官金正官、公正交易委員會委員長朱丙起。美方在文中敦促韓方履行韓美聯合情況說明書中的“韓方將不會對美國科技公司在韓營商活動給予歧視性待遇”承諾。



韓美領導人去年10月29日在韓國慶州舉行會談，兩國後於11月14日共同發表聯合情況說明書，總結兩國元首在安全、貿易領域達成的協議，內容涉及網際網路平台、數字服務等相關法律和政策。美方向來強調美企在網費、雲安全保障等方面遭受歧視性待遇，並對韓方立法整治平台商違法行為表示高度關切。之後，電商酷澎大量用戶資訊外泄事件發生，酷澎因此面臨輿論壓力，美方就此提出不滿，主張韓方過度管制美企。



上述信函被認為是美方在總統特朗普發話之前向韓方發出的警告信號。特朗普26日（當地時間）發文主張，韓國立法機關未落實韓美之間的協議，因此我將把針對韓國汽車、木材、藥品以及其他所有品目的對等關稅稅率從15%上調至25%。