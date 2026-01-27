19省市2025年援疆資金投入197億元

中評社香港1月27日電／2025年，19個援疆省市聚焦經濟發展、民生等領域，落實對口援疆資金197億元。



這是記者從正在召開的新疆維吾爾自治區兩會上瞭解到的。自治區政府工作報告透露，2025年，新疆統籌用好援疆資源，大力推動產業、科技、教育、文化、醫療、人才援疆，持續提升對口援疆綜合效益。



搬進寬敞明亮的安居房、用上安全穩定的清潔能源、享受便捷高效的網絡服務……多年來，在對口援疆工作的持續推動下，一批批惠民生、暖民心的項目落地生根，極大改善了新疆各族群眾的生產生活條件，各族群眾的獲得感、幸福感不斷提升。



新華社報導，在疏附縣塔什米力克鄉中學，廣東援疆選派優秀教師開展“組團式”支教，結對幫帶本地教師，並投入專項資金支持學校建設“智慧教室”。如今，圖書室煥然一新，孩子們還能在標準化實驗室參與機器人編程、3D打印等特色課程。



“感謝援疆醫生挽救了我母親的生命。”于田縣科克亞鄉村民買買提·艾力說，母親患有嚴重心臟病，以前做檢查、做手術都要輾轉到幾百公里外的烏魯木齊，不僅路途辛苦，費用也高。後來，援疆醫療團隊通過遠程會診聯繫北京專家確定手術方案，並在縣醫院成功為母親實施了心臟手術。如今，母親恢復良好，一家人生活幸福。



2026年，新疆將發揮好援受雙方兩個積極性，打破結對關係界限，以就業為導向實施產業援疆、實現互利共贏，發揮援疆幹部人才作用，扎實做好教育、醫療、智力等援疆工作，促進各民族交往交流交融，全面提升對口援疆工作質效。