富權：柯建銘要連任總召再與賴“拗手瓜”？

澳門新華澳報27日發表富權文章：柯建銘要連任總召再與賴清德"拗手瓜"？



台灣地區第十一屆“立法院”的第四個會期將於一月三十一日結束，與法定於二月一日開始的第五個會期“無縫銜接”。民進黨黨團一月二十三日行文黨籍“立委”辦公室，正式徵詢下個會期黨團“三長”參選意願，自即起開放登記，至一月三十日下午五時截止。現任黨團總召柯建銘於二十三日當天即表態，“我會去登記”，並完成參選登記爭取連任。此舉可能與賴清德希望黨團總召“換人做的部署扞格，是否會引發衝突？值得觀察。



《民進黨“立法院”黨團組織規程》規定，黨團設總召集人、幹事長及書記長各一名，副幹事長及副書記長各兩名，並依“立法院”各委員會及黨團各政策小組分設召集人。總召集人對外代表黨團，因故不能視事時由幹事長代行其職權。幹事長為黨團發言人；處理院會及委員會之議事事務；負責政黨協商；執行黨團會議及黨團幹部會議之決議。書記長就其職責部分為黨團發言人；指揮黨團行政；負責黨政協調；辦理“國會外交”。總召集人、幹事長及書記長任期一年，連選得連任。其他黨團成員連續任“立委”達三屆以上者，為當然候選人，其任期為一會期，得連選連任。



柯建銘自一九九三年起一路於“全國不分區”與新竹市選舉區連任“立委”至今，成為“立法院”最資深“立委”（第二至第十一屆共十屆），並從二零零二年第五屆“立法院”起，一路擔任民進黨黨團總召集人，因而被稱為“萬年總召”。



柯建銘在民進黨黨團內的影響力非常大，主要體現在這幾個方面：其一是在領導地位與決策權方面，他作為黨團總召，掌控著黨團的議事日程、發言順序和投票策略，是民進黨在“立法院”內推動立法和政策的核心人物。其二是在黨內人脈與派系網路方面，他擁有深厚的黨內人脈和派系基礎，能有效整合資源、協調立場，這也是他能連續擔任總召多年的重要原因。其三是在議場策略與談判技巧層面，柯建銘長期主導民進黨在“立法院”的議事策略，熟悉《立法院議事規則》到近乎“人肉法典”的程度，現任許多綠委（包括潛在接班人如蔡其昌、鍾佳濱）都曾受其指導或在其領導下歷練，並以擅長街頭抗爭和議場攻防聞名，常通過激烈手段爭取籌碼，在關鍵法案表決中發揮決定性作用。



柯建銘是民進黨創黨黨員之一，曾屬於民進黨“福利國連線”的一員。謝長廷淡出民進黨黨內派系活動後，由“福利國連線”轉型的“謝系”式微，其中部分成員融入“海派”及其轉型的“湧言會”，另一部分成為“英系”成員。在蔡英文“當家”時，柯建銘對蔡英文的指令全力配合執行，因而被視為廣泛的“英系”成員。這可能是賴清德要“換人做”，讓“新潮流系”的吳思瑤或蔡其昌“取而代之”的其中一個原因。



正因為如此，在“大罷免，大失敗”後，賴清德試圖將責任轉嫁給主導“大罷免”行動的柯建銘，兩度勸其“退居二線”。黨內也一度出現要求他下台的聲浪，甚至傳出賴清德暗中推動換人（如力挺吳思瑤接任），透過民進黨秘書長徐國勇策動黨籍“立委”向柯建銘實施“大逼宮”。但最終因缺乏有力競爭者，加上柯建銘長期掌握議事規則與派系支持，有約三成綠委拒簽改組黨團連署書。而且根據民進黨黨團規則，總召有“任期保障”至二零二六年一月三十一月，且無中途罷免機制。只要柯建銘不主動辭職，賴清德就無法合法撤換他，最終未能成案。而賴清德雖公開表示“我就是戰犯”以緩和氣氛，並強調“黨團自主”，實則是在無法強行撤換柯建銘下的妥協。在這次柯建銘與賴清德的“拗手瓜”中，柯建銘贏了一局，而在野黨“立委”恭喜“柯總召成功戰勝了賴主席”。

