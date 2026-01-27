李家超：強制佩戴安全帶是保障乘客安全

香港特區行政長官李家超27日出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月27日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超27日表示，強制佩戴安全帶用意是保障乘客的身體安全。實施過程中會以公眾教育、勸喻、培養習慣為首階段的目標。



強制佩戴安全帶新法例本月25日起生效，不少報導指巴士乘客未習慣，亦有意見希望暫緩推行。香港特區行政長官李家超27日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問時說，希望大家認清事實，乘搭公共交通要佩戴安全帶，在很多國家和地區已經實行多年，包括內地、英國、澳洲、新加坡等，實行時間有些超過十年、有些超過二十年，目的是保障乘客的生命安全。亦有研究指出，如果兩輛車迎頭相撞，佩戴安全帶可以減少嚴重受傷是70%，減少死亡是40%，主要因為有安全帶，乘客就無須擔心被拋出車外。亦因為如此，在車廂內第二次碰撞都會減少。



李家超說，佩戴安全帶的這項建議，也是針對二○一八年在大埔公路發生的嚴重交通意外而導致19死66傷的事件，是當時審視這件事情的獨立委員會和專家之後作出的一個主要建議，以防範類似事故發生而引致大量傷亡。



“所以，這是經過研究、討論和在悲痛教訓中提出的保障乘客安全的一項措施。”李家超強調，“我明白新措施會帶來一些行為改變，尤其是初時要習慣，會造成不方便。但這個小行為改變，就可減低嚴重受傷70%、減低死亡40%，用意是保障乘客的身體安全。”