日新黨“中道”走現實路線欲抗衡高市保守勢力

中評社香港1月27日電／共同社報導，日本立憲民主黨和公明黨組建的新黨“中道改革聯合”在政黨名中加入了人們較為陌生的“中道”一詞，旨在對抗保守色彩濃厚的高市政府，追求溫和的現實路線。此外還可看出吸納以創價學會為支持母體的公明黨的理念、希望能確保穩固組織票的意圖。歐洲在社會分裂背景下出現中間派勢力崛起的例子，新黨的理念能否滲透進日本社會受到外界的關注。



▽濃厚的公明黨色彩



“中道是既不向右也不向左傾斜，通過充分討論尋求解答是基本姿態。”新黨的聯合黨首野田佳彥在16日的黨名發佈記者會上如此介紹。



中道原本是佛教用語，意為“遠離快樂和苦行之類的兩種極端”，將這一詞彙帶入政治領域的是公明黨創始人、創價學會已故名譽會長池田大作。其著作《新･人間革命》中將“守護人類的尊嚴、實現和平與幸福的政治”定義為“中道政治”。



宗教學家島田裕巳就公明黨創立時的定位解釋稱：“在自民黨與舊社會黨長期對峙的‘55年體制’下，既不傾向於保守也不傾向於革新，無論朝哪邊都可行。”島田分析稱，立民黨同意將公明黨色彩濃厚的中道概念融入新黨“主要是希望獲得創價學會的選票吧”。



▽兩極分化



在歐洲，以移民湧入等為由提出本國優先主義的極右勢力抬頭，在此情況下出現了摸索政策意義上的中道路線的動向。荷蘭去年10月的眾議院選舉中，中道的自由主義政黨議席大幅增加，成為實際上的第一大黨。



一橋大學研究生院教授市原麻衣子（國際政治學）表示：“與歐洲一樣，日本近年來諸如加強對外國人限制的右派民粹主義勢頭也在加速。即便是為了避免社會的兩極分化，中道的動向也十分重要。”



▽現實主義



新黨提出“多文化共生”和“性別平等”，另一方面也宣導“現實性的外交和防衛政策”。有關允許行使集體自衛權的安保相關法，新黨的政策中寫道“存亡危機事態下為本國防衛而行使自衛權合憲”，改變了一直要求廢除違憲部分的立民黨方針，與要求廢除該法的共產黨等劃清了界限。



東京大學教授境家史郎（日本政治論）指出：“如果最大在野黨的外交和安保政策偏向左派路線，就無法形成能奪取政權的勢力。”他認為“立民黨利用組建新黨的機會，試圖向現實主義轉型。若能紮下根來，將成為自民黨的威脅。”