原“統一教會”報告誇耀與日本政界關係密切

中評社香港1月27日電／共同社報導，從去年年底起，被認為是世界和平統一家庭聯合會（原“統一教會”）內部文件的報告在日韓兩國被報導。報告內容是在內部誇耀對日本政界的滲透，記載稱在國政選舉等之際有組織地支援了自民黨，教團幹部多次與前首相安倍晉三會面。對於首相高市早苗，報告介紹稱她是在自民黨總裁選舉中被安倍力薦的候選人，此外還有關於在野黨議員的記述。另一方面，報告內容也有多處錯誤。



教團方面主張該報告“極其缺乏可信度”，表示已成立調查委員會推進驗證。高市的事務所回復採訪稱“我認為，與我本人相關的記載明顯是錯誤的”，還解釋說“自民黨貫徹不與教團發生關係，今後也將堅持”。



據稱，報告是當時韓國的教團幹部把2018至2023年來自日本的報告等向在教團內被稱為“True Mother”的總裁韓鶴子進行彙報的內容，被叫作“TM特別報告”。



該報告上寫的報告人是教團前會長德野英治。德野本月8日在X（原推特）上發帖稱“我送交的報告包含在內，這是事實”，但同時指出“包含了大量個人意見和帶有期望色彩的預測”。



共同社獲得的報告中記載，在2019年7月21日投計票的參院選舉之前的同月2日，安倍與德野等教團幹部在自民黨總部的總裁會客室內會面。圍繞向安倍推薦的候選人提供支援，教團方面出示了大致的動員票數並彙報稱“至少也會死守20萬票”，而安倍“似乎非常高興並感到放心”。



報告還寫了在會面時，向安倍與自民黨前眾議員萩生田光一贈送了高檔品牌領帶，並稱萩生田是“經常把安倍首相與我們聯繫起來”的人。



萩生田在本月18日參加的YouTube節目中表示，曾在選舉時得到過家鄉的教團相關團體支援，但對報告所寫的自身的參與則解釋稱“完全子虛烏有”，還強烈否認了收受物品和充任教團與安倍的聯絡人。



報告還寫了為邀請出席教團的國際活動，教團相關團體的幹部2019年曾與“中道改革聯合”的聯合代表野田佳彥會面。報告稱教團支援的國會議員“僅自民黨就達290人”，但德野在X上指出“事後確認發現有所誇大”。



另一方面，報告記載的曾是教團信徒的自民黨前眾議員長島昭久在《週刊文春》進行報導後，在自身主頁上承認了該事實。



關於高市，則在2021年9月的自民黨總裁選舉相關報告中多次被提及。此外也確認到報告存在事實誤判，例如將高市的家鄉寫成神奈川而不是奈良等。