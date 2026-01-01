中評鏡頭：照金國際滑雪場　點燃冬日激情

照金國際滑雪場（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月28日電（記者 陳思遠）“南有瑞金，北有照金”，這座承載著紅色記憶的革命根據地，坐落於西安以北百餘公里處。27日上午，媒體團乘車來到照金，參加2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營，體驗冰雪文化。



冬日的照金，群山褪去葱蘢，光禿禿的樹幹與蒼茫山色交融，黃色的土地被一層薄雪輕覆，更添幾分靜謐悠遠。車輛在蜿蜒的山路上穿行，轉過幾道山彎後，照金國際滑雪場的雪道驟然闖入視野，皚皚白雪在陽光下折射出刺眼光芒，似綢緞鋪展，從山頂順勢而下。



滑雪場外圍的地攤上，形態各異的護具琳琅滿目，小烏龜、熊貓、兔子等造型的護具，為滑雪增添了幾分趣味。步入雪具租賃大廳，各類雪板、雪服、雪鞋等裝備擺放得井然有序，遊客們自覺排隊租借、有條不紊地穿戴整齊，臉上滿是對冰雪運動的期待。



雪場對面，一座巍峨的岩石山聳立於前，蒼勁的輪廓與潔白的雪場相映成趣，構成了一幅天然的冬日畫卷。作為西安周邊高品質滑雪勝地，照金國際滑雪場規模頗具優勢，總占地約1000畝，雪域面積達20萬平方米。場地經過科學規劃布局，打造了初、中、高級雪道及地形公園、親子戲雪區等共12條特色雪道，搭配7條魔毯與1條纜車系統，形成了高效便捷的運力保障，可同時接待超過8000名遊客。完善的雪道配置，實現了從滑雪新手到高階愛好者的全人群適配，即便是初次接觸滑雪的初學者，也能在專屬雪道上慢慢摸索、盡情體驗冰雪樂趣。



凜冬的寒意擋不住旅人的熱情，上午10點左右，來自周邊城市及各地的遊客已陸續馳騁在雪道之上。身姿矯健的愛好者們轉彎、衝刺，在雪道上劃出優美弧線；初次嘗試的遊客則在教練指導下小心翼翼前行，雖偶有踉蹌，卻依舊樂在其中。若對滑雪心存顧慮，也可選擇輪胎滑雪、冰車等趣味項目。



如今，照金國際滑雪場已成為西安周邊規模領先、設施完備、體驗多元的綜合性冰雪運動基地，集專業滑雪、親子戲雪、賽事培訓、休閑度假等功能於一體，成為冬日裡點燃大家運動熱情、帶動文旅發展的重要引擎。