快評：攸關歷史發展路線　跨出成功第一步

鄭麗文昨天指出，時隔9年之後，國共交流平台正式開啟；目前台海局勢兵凶戰危、世界高度關注，國民黨願做出最大貢獻，幫兩岸惡性螺旋上升的自我毀滅之路開闢不同選擇，盼迎來兩岸融冰和解、合作。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／國台辦發言人張晗28日在例行新聞發布會上宣布，經國共兩黨有關方面協商，“國共兩黨智庫論壇”將於2月3日在北京舉辦。同一天，中國國民黨副主席蕭旭岑召開記者會宣布，他即將於2月2日至4日前往北京出席活動。



這是時隔多年之後，國共交流平台正式重啟。



近期有關“國共論壇”即將重啟的話題受到各方關注。“國共論壇”自2006年開始，原則每年舉辦一次。2019年時任國民黨主席吳敦義擬登陸參加“國共論壇”的申請案，被台灣當局以“出境管制期限”問題駁回，“國共論壇”停擺迄今。



去年11月鄭麗文上任國民黨主席後，決心發揮國共平台的作用，包括推動頂層對話及恢復論壇。國共兩黨有關方面經協商，敲定了本屆論壇的時間、地點及主題。國民黨智庫副董事長李鴻源和40名專家學者，將隨同蕭旭岑前往北京出席活動。



國共交流平台歷經多年停擺後重啟，對維護台海和平穩定及兩岸人民福祉，將發揮重要作用。誠如鄭麗文所指出，“國共兩黨智庫論壇”是跨出成功的第一步，接下來還會延續與擴大，因為有太多的期盼；這攸關歷史發展路線，可能從今天起，會有完全不同的局面。