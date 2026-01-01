中評現場：海峽兩岸青年漢唐文化冬令營開營

2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營在陝西省銅川市照金國際滑雪場開營（主辦方供圖） 中評社西安1月28日電（記者 陳思遠）1月27日下午，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營在陝西省銅川市照金國際滑雪場開營。陝西省台辦主任姚金川，銅川市委常委、市人民政府副市長陳浩，省台辦副主任王政君、張建生出席活動。來自兩岸的青年學生約300人齊聚雪場，開啟了一場文化尋根與趣味互動的冬日之約。



威風鑼鼓鏗鏘作響，開場舞點燃全場熱情，熱舞《Like it》活力四射，展現兩岸青年的蓬勃朝氣。“加油！加油！”雪地之上，呐喊聲、歡呼聲此起彼伏，雪地拔河、碰碰球、保齡球、龍舟賽等團隊比賽依次上演。兩岸青年分組組隊、並肩作戰，領導嘉賓們也加入其中，或為團隊呐喊助威，或親身參與競技，冰雪賽場已然成為跨越海峽的“友誼賽場”。



互動環節尾聲，領導嘉賓為雪人們繫上紅圍巾，象徵著兩岸青年紅紅火火的情誼與攜手並進的期許。隨後，滑雪風采表演驚艶全場，專業選手在雪道上風馳電掣、身姿矯健，煙花與彩虹機同步發射，五彩斑斕的煙霧與潔白的雪地相映成畫，將活動氣氛推向高潮。



“這場冬令營太有意義了，不僅體驗了冰雪運動的快樂，更認識了許多志同道合的台灣朋友。”來自陝西的青年學生興奮地說。台灣青年代表表示：“冰雪的純淨讓人心生暖意，兩岸青年的交流沒有隔閡，這份跨越海峽的情誼格外珍貴。”此次冬令營以漢唐文化為紐帶，以冰雪運動為載體，讓兩岸青年在親身體驗中感受中華文化的深厚底蘊，在並肩協作中增進彼此認同。



2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營活動以“尋跡中華文化，共唱青春之歌”為主題，由陝西省台辦和省教育廳、省文物局等部門共同主辦，20多個市（區）台辦、高校和單位承辦，將有1100餘名台灣青年和各界台胞參加。活動以台灣青年學生為主體，涵蓋歷史文化、非遺傳承、中醫藥、體育、文創設計、農耕文明、創業就業、冰雪體驗等內容。