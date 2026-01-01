台青答中評：逐雪西安　共享中華文化魅力

台灣青年陳梓豪接受中評社記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京1月28日電（記者 陳思遠）1月27日，2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營開營儀式在銅川照金國際滑雪場啟幕。多名台青接受中評社記者採訪時表示，在此次西安之行中，親身感受到了大陸的發展活力和中華傳統文化的魅力，希望未來能夠帶著家人朋友再次參訪。



冰雪體驗是此次冬令營的一大亮點，讓多位首次體驗滑雪的台青直呼驚喜。台灣青年陳梓豪是第一次來西安，也是首次接觸滑雪，初見皚皚白雪便難掩興奮，雖試滑後坦言難度不小，但依舊沉浸在新鮮體驗中。“西安美食非常好吃，希望能在接下來的行程中品嘗到更多特色美味，也對即將參觀的兵馬俑充滿期待。”他說道。



另一位台青沈侑民則被西安古今交融的城市氣質所震撼。“來之前以為西安只是古色古香、歷史悠久的古城，來了之後才發現城市建築既現代化又充滿科技感，完全大開眼界。”他同樣對滑雪體驗贊不絕口，認為拔河等集體活動也十分有趣。沈侑民表示，此次西安之行非常值得，未來一定會帶著朋友和親戚再次到訪。



西安深厚的歷史底蘊引起了文化共鳴。台青蔡承均則表示，西安作為多朝古都，承載著厚重的歷史，而兩岸同文同種，共享相同的文化、語言與歷史根源，這份聯結尤為珍貴。“讀萬卷書不如行萬里路，課本上的歷史知識，衹有親身來到這裡才能有更真切的感受。”他向記者介紹，最期待參與唐裝體驗活動，希望能身著唐裝漫步街頭，感受盛唐風情，對大唐不夜城的繁華景象也滿心向往。此外，蔡承均還點贊西安美食，特別提到葫蘆雞十分美味。

