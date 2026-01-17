快評：十度擋軍購　藍白直面兩壓力

國民黨和民眾黨黨團昨天挾人數優勢以反對10人、贊成8人的結果，第十度封殺軍購條例。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／台灣“立法院”27日中午召開本會期最後一次程序委員會，在野黨聯手第10次封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例，該條例在本會期通過已無望。在野黨十度擋軍購，直面兩壓力。



其一是來自美方的壓力。藍白聯手再擋軍購同一天，美國在台協會（AIT）透過社群發布，AIT處長谷立言參訪兩家美企在台辦公室，兩家公司相關技術能支持台灣的防衛能力，谷立言於參訪時討論這些技術能如何支援台灣的“國防”與安全需求，其意甚明。此前谷立言多次公開力挺台灣巨額軍購，甚至喊話“自由不是免費的”，但在野黨至今不為所動。



其二是來自綠營的造謠抺紅壓力。在野黨十度擋軍購，賴當局指在野黨政治操作，虛耗國家及國民的時間。親綠媒體指國民黨擋下軍購條例，是要換取下週前往北京參與準智庫論壇的機會。國民黨昨天指相關報導完全悖離事實，是惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。



在野黨十度擋軍購，拒絕空白支票，不當美國與民進黨的提款機，保住民眾的納稅錢；同時，不為軍備競賽開綠鐙，為台海和平、兩岸關係緩和留下空間和機會。在野黨頂住壓力，嚴格把關，應該得到掌聲和支持。



台灣九合一選舉即將在下半年進行，民進黨一定會借機將造謠抺紅延續到選舉中去，這是綠營一貫技倆。在野黨擋軍購，承受了壓力，但也得到很大的民意支持。去年民進黨推動大罷免，不斷抹紅、製造仇恨，惹起反感，結果大失敗。現在，民進黨又搞抹紅這一套。除了抹紅，綠營再無其他招數了。