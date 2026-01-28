美國明尼蘇達聯邦法官勒令ICE代理局長出庭

中評社香港1月28日電／美國明尼蘇達州聯邦地區法院當地時間26日夜發佈法令，要求美國移民與海關執法局（ICE）代理局長托德·萊昂斯必須於當地時間30日13時出庭，否則將以藐視法庭罪論處。



新華社報導，首席法官帕特里克·席爾茨說，他對萊昂斯的所有耐心已經耗盡，後者必須作為被告到庭。他說，ICE拒不執行該法院15日的一份判決，至今仍未遵照裁決釋放一名遭聯邦執法人員抓捕的當地居民，在法院嘗試各種辦法無效後，只能採用直接對機構負責人發傳票的罕見方式處理，畢竟“ICE違反法庭命令的程度同樣罕見”。



他說，萊昂斯決定派遣數千名執法人員到明尼蘇達州展開針對非法移民的執法行動，卻沒有採取任何措施應對由此必然產生的數以百計訴訟，且故意拖延或無視明州各法院的司法指令。這種行為給當地合法移民造成了“重大困難”。



席爾茨這份法令是明尼蘇達州當地司法系統與特朗普政府正在展開的一系列法律戰的一部分。26日，另外兩起備受關注的案件在明尼蘇達州聯邦地區法院進行了法庭辯論。一起案件為明尼蘇達州司法機構訴美多個聯邦機構，要求法院延長禁令，阻止這些機構破壞普雷蒂案相關證據；另一起為明尼蘇達州訴美國土安全部長諾姆，指控後者違憲，即以大規模移民執法行動對該州施以政治懲罰。



自去年12月起，美聯邦機構在明尼蘇達州展開針對非法移民的執法行動。本月7日，執法人員在該州最大城市明尼阿波利斯市抓捕非法移民時，開槍打死美公民古德，引發全美多地抗議。24日上午，明尼阿波利斯市再次發生移民執法槍擊事件，造成37歲美國公民亞歷克斯·普雷蒂死亡，這一事件導致當地緊張局勢進一步升溫。