李義虎：未來五年統一進程進入加速期

北京大學台灣研究院院長、教授李義虎（中評社 陳思遠攝） 中評社香港3月1日電（中評社報導組）北京大學台灣研究院院長、教授李義虎不久前在中評思想者論壇上表示：未來五年，國家統一進程進入“加速期”或者“提速期”，大陸將進一步塑造祖國必然統一的大勢。



“十五五”承前啟後 中國大陸綜合國力將上升到更高台階



李義虎表示，2025年是“十四五”收官之年，2026年是“十五五”開局之年，也是第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局的關鍵節點。到2035年，中國要基本實現社會主義現代化，這比鄧小平所設想的本世紀中葉基本實現現代化提前了15年。從國家發展進程來講，從2020年全面建成小康社會到實現2035年遠景目標，期間要由三個五年規劃完成。他認為，“十五五”的重要性就在於，它處在承前啟後、全面發力的中樞階段。



李義虎指出，李強總理在2025“兩會”政府工作報告中的表述，與過去用詞有所不同。原先一般稱“我國經濟實力和綜合國力持續增強”，去年特意強調“我國經濟實力、科技實力和綜合國力持續增強”，突出了科技實力的發展。他認為，近幾年大陸科技發展突飛猛進，雖受美國打壓和斷鏈威脅，但科技實力仍強勁增長，重大成果可以說是噴湧而出。科技實力發展由經濟實力作為支撐，經濟實力發展又由科技實力給了巨大賦能。而在軍事方面，“九三閱兵”展示的經濟實力和科技含量備受矚目。



他認為，在“十五五”時期，我國的經濟實力、科技實力、軍事實力和綜合國力肯定會上升到更高台階。



塑造必然統一大勢 關鍵看實力和戰略



李義虎說，從某種意義上講，現在我們面臨的基本態勢，是戰略機遇和風險挑戰並存，應統籌國內國際兩個大局、兼顧發展和安全，對於兩岸關係來講，需要統籌兼顧發展和統一，在下一階段這至關重要。“十五五”時期的發展肯定會對兩岸關係產生非常巨大而直接的影響。他認為，未來五年，國家統一進程進入“加速期”或者“提速期”，大陸將進一步塑造祖國必然統一的大勢。



他指出，“塑造”依靠的是實力和戰略，但僅憑實力還不夠，我們的實力一直在不斷增長，但台灣也不一定接受馬上統一的現實，下一步需要從戰略層面設計兩岸關係發展的路線圖，最關鍵的是在實力發展的基礎上對實力的充分和巧妙運用。以基辛格“威懾三要素”理論為例，威懾是否有效取決於心理標準，“威懾三要素”是“有力量、有使用力量的意志和被潛在的對手充分估計到”。在歷史經驗中，威懾使用的過程常常發生失靈的情況，這就需要有效把握好“三要素”。



李義虎認為，現在，我們在“有力量、有使用力量的意志”方面做的非常好了，但在讓“對手充分估計到”上還要下功夫。因為要達到有效威懾，“心理標準”、或者用現在的語言講是“心理認知標準”，就需要讓明面的對手和潛在的對手都充分認知到威懾的後果及其損益得失。

