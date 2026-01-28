印度出現尼帕病毒疫情　周邊多國警惕

中評社香港1月28日電／《印度斯坦時報》等印媒報導，近日在印度東部西孟加拉邦暴發的尼帕病毒疫情，目前已造成5人感染，另有近百人被採取居家隔離措施。此次尼帕病毒疫情，已引起周邊多國警惕。目前，尼泊爾、泰國均已採取在機場和邊境口岸加強防疫檢測的措施。



西孟加拉邦加爾各答附近一家私立醫院的兩名醫護人員是本次疫情中最早被確診的患者。去年12月31日至今年1月2日，兩人都出現高燒和呼吸困難的症狀。其中一名護士可能是在參加一場鄉村婚禮時飲用生椰棗汁後感染了尼帕病毒，因此有傳染病專家擔心“生椰棗汁采集過程中常被果蝠污染”。



尼帕病毒於1998年首次在馬來西亞暴發，隨後在南亞、東南亞等地多次暴發流行。印度於2001年首次暴發尼帕病毒感染，共有66例疑似病例和45例死亡病例。隨後，在2007年、2018年和2021年，該病毒多次暴發，且均出現死亡病例。



馬來西亞疫情暴發事件的流行病學調查發現蝙蝠通過食咬、排洩分泌物污染水果，豬通過食用病毒污染的水果而發生自然感染，屠宰廠工人通過直接接觸或呼吸道吸入作為病毒中間宿主的患病豬的排洩物或分泌物感染，繼而以直接接觸或氣溶膠方式進行人際間傳播。孟加拉國的暴發疫情調查報告指出人類可通過食用病毒污染的生棕櫚樹汁而直接感染病毒，無需中間宿主。人際傳播主要發生在醫院工作人員、陪護和家屬之間，即院內傳播。



雖然強有力的證據表明果蝠是尼帕病毒天然宿主，但也有越來越多的證據顯示該病毒正在快速適應其他具有不同傳播方式的宿主。自首次發現以來，僅僅幾年時間，尼帕病毒就通過豬、馬和蝙蝠傳播給人類，然後以人傳人的方式快速擴散。儘管因為單個溢出事件而導致的感染可能僅限於小規模的孤立暴發，但有潛在人際傳播能力的病原體反復溢出可能會導致更大規模的暴發。



《環球時報》報導，中國相關專家表示，尼帕病毒能引起人獸共患病，可在人際間傳播，具有強大的反復暴發流行能力和高致死率，這種病毒主要侵害呼吸系統和中樞神經系統，引起急性發熱、頭痛和不同程度的意識障礙，病死率達40%至75%。對於這種病毒，目前尚缺乏有效的預防疫苗和特效的抗病毒藥物，治療主要依靠系統性對症支持療法。此前病例顯示，尼帕病毒的人際傳播主要通過醫院內傳播感染，單個溢出事件而導致的感染可能限於小規模的孤立暴發。



中國國家疾控局有關負責人表示，目前我國尚未發現尼帕病毒病例，經綜合研判，此次印度尼帕病毒疫情對我國產生的影響相對較小。我國疾控部門正密切跟蹤境外疫情動態，將及時進行風險評估並做好各項疫情應對準備。