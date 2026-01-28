國台辦：島內防務發展契機是台獨自肥借口

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）日前賴清德宣稱，面對“中國威脅”是島內防務產業發展的契機，國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上對此回應，民進黨所謂的“發展契機”，是置台灣民眾的安全福祉於不顧，為貪得無厭的“台獨”利益集團食利自肥製造借口。



有記者提問說，近日，賴清德宣稱，儘管一些外媒報導認為台灣是全球最危險地區，但其上任後，台灣經濟大幅成長，已與美國、日本等國商簽經貿協議，讓企業布局全球；同時，面對“中國威脅”是島內防務產業發展的契機。請問對此有何評論？



張晗指出，為什麼一些外媒會認為“台灣是全球最危險地區”？就是因為民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，勾連外部勢力不斷謀“獨”挑釁，升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。他們所謂的“布局全球”，不過是通過出賣台灣同胞利益福祉、拱手奉送島內優勢產業、技術和人才，換取外部勢力歡心。他們所謂的“發展契機”，不過是置台灣民眾的安全福祉於不顧，為貪得無厭的“台獨”利益集團食利自肥製造借口。賴清德這些言論，更加暴露了其為“倚外謀獨”混淆是非、顛倒黑白的卑劣本質。

