委內瑞拉代總統：部分遭美制裁凍結資金正解凍

中評社香港1月28日電／委內瑞拉代總統羅德里格斯27日表示，委內瑞拉因美國制裁而被凍結的部分資金正在解凍，將用於社會投資。



羅德里格斯表示，這些資金屬於委內瑞拉人民，將被用於從包括美國在內的國家採購醫療、電力、天然氣設備。



新華社報導，羅德里格斯還說，委內瑞拉已設立兩個社會基金，一個用於滿足人民收入、教育、醫療、飲食等保障需要，另一個用於電力、水利、道路等社會服務和基礎設施投資。委內瑞拉被解凍資金也將流入這兩個基金。