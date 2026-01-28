國台辦1月28日例行發布會全文

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗1月28日主持例行新聞發布會，並就“國共兩黨智庫論壇”、美台關稅談判、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



張晗：記者朋友，大家上午好，歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。首先我發布一條消息。



經國共兩黨有關方面協商，“國共兩黨智庫論壇”將於2月3日在北京舉辦。論壇由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。本屆論壇主題為“兩岸交流合作前瞻”，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。



人民日報記者：近日，國民黨主席鄭麗文表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係“融冰”，緩解當前的緊綳局勢。對此有何評論？



張晗：要和平、要發展、要交流、要合作是島內主流民意。我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。即將舉辦的“國共兩黨智庫論壇”，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合島內主流民意，符合兩岸民眾期待。



福建廣電“台海時刻”新媒體記者：近日，台民意機構召開“賴清德彈劾案”審查會，賴清德拒絕列席說明，遭國民黨、民眾黨籍民意代表痛批其“傲慢心虛”、“藐視民意”、“失職、失能、失德”。對此有何評論？



張晗：賴清德頑固堅持“台獨”分裂立場，為謀取政治私利，罔顧島內民生福祉，不斷操弄司法打擊政治異己，一再踐踏、妨害民主自由，企圖實行綠色獨裁統治，嚴重悖離島內主流民意，必然遭到民意的反噬。



新華社記者：賴清德近日在參加某經濟論壇時稱，“捍衛國家主權的決心不會改變；維護民主自由生活方式的堅持不會改變；維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾不會改變”。對此有何評論？



張晗：賴清德慣於混淆是非、顛倒黑白。事實是，賴清德頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認“九二共識”，嚴重挑釁一個中國原則；“倚外謀獨”、“以武謀獨”，不斷加劇台海緊張局勢；罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，持續操弄“反中抗中”；變本加厲製造“綠色恐怖”、實行“台獨專制”、處心積慮阻限破壞兩岸交流合作。事實一再證明，賴清德是不折不扣的“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”。



中央廣播電視總台“看台海”新媒體記者：近日，大陸高鐵運營里程超5萬公里的新聞引起島內熱議。有輿論稱，台灣長期飽受能源不足、基礎設施老舊困擾，如果引進大陸資金、技術，打通中央山脈、改善花東交通等都不是問題，從花蓮、台東回台北再也不必擔心路斷山崩，那才是真正的安全感。也有網友表示，期待有朝一日搭乘高鐵橫跨台灣海峽往來兩岸。對此有何評論？