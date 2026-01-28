國台辦：民進黨倚外謀獨難逃“棄子”下場

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）日前，美國國防部發布2026年國防戰略報告，其中未提及台灣，島內輿論認為，處理台灣問題，中國大陸真正握有發牌權，而非美國。國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上對此答問。



張晗指出，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。“台獨”是絕路，民進黨當局妄圖“倚外謀獨”，最終難逃淪為“棄子”的下場。

