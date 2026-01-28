國台辦：努力讓台灣同胞共享大陸發展成果

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）2025年台灣進口消費品近四分之一（24.5%）來自大陸，大陸商品向來因物美質優深受台灣消費者喜愛，國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上表示，我們將努力讓台灣同胞在衣食住行等各方面共享大陸發展成果，也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，親身感受大陸日新月異的發展變化。



有記者提問說，台當局近日公布有關數據顯示，2025年台灣進口消費品總額達494億美元，創歷年新高，其中近四分之一（24.5%）來自大陸，占比居於首位。大陸商品向來因物美質優深受台灣消費者喜愛，對此有何評論？



張晗指出，大陸擁有世界上規模最大、門類最全、配套最完備的工業體系，製造業規模連續多年保持全球第一，智能化、綠色化、融合化加快發展，從休閑零食、家電、手機等終端產品，再到新能源汽車、工業機器人等高端裝備，琳琅滿目的“中國製造”進入千家萬戶，走遍世界各地，引領消費時尚。兩岸同胞有著共同的文化傳統和生活習慣，大陸的消費品自然深得台灣民眾的喜愛，加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道，我們將持續努力，讓台灣同胞在衣食住行等各方面共享大陸發展成果，也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，親身感受大陸日新月異的發展變化。

