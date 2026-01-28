國台辦：恢復大陸居民赴台旅遊誠意沒有變

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）近日，文旅部發布2026年版團隊旅遊合同示範文本，台“觀光署”稱，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應盡速回復通過“小兩會”協商觀光議題。國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上表示，我們恢復大陸居民赴島內旅遊的誠意沒有變，現在關鍵是民進黨當局能否為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。



有記者提問說，近日，文旅部發布2026年版團隊旅遊合同示範文本，包含《大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）》，這在目前兩岸旅遊恢復受阻之下，文本仍同步更新受到關注。台“觀光署”稱，若陸方有善意恢復兩岸旅遊，應盡速回復通過“小兩會”協商觀光議題。對此有何評論？另外，去年1月大陸方面宣布恢復福建、上海居民赴島內團隊游的政策是否仍然有效？



張晗指出，2013年至2014年，現行團隊游合同（示範文本）陸續發布，包括團隊旅遊、大陸居民赴台灣地區旅遊等5個合同示範文本。此次修訂是對現行文本的一攬子修訂。2024年大陸方面恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊，此次修訂大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）有助於及時滿足市場需求，進一步規範市場秩序，保障旅遊者和旅行社的合法權益。



張晗強調，民進黨當局出於謀“獨”對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種借口對旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，島內業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。



張晗認為，大陸方面始終秉持“兩岸一家親”理念，為推動兩岸人員往來和旅遊等各領域交流合作持續努力、釋放善意，我們恢復大陸居民赴島內旅遊的誠意沒有變，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。

