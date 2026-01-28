國台辦：和平統一將給台灣發展創造巨大機遇

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）近日，大陸高鐵運營里程超5萬公里的新聞引起島內熱議，國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上回應，大陸高鐵建設舉世矚目，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，台灣包括基礎設施建設等在內的方方面面都會更好。



有記者提問說，近日，大陸高鐵運營里程超5萬公里的新聞引起島內熱議。有輿論稱，台灣長期飽受能源不足、基礎設施老舊困擾，如果引進大陸資金、技術，打通中央山脈、改善花東交通等都不是問題，從花蓮、台東回台北再也不必擔心路斷山崩，那才是真正的安全感。也有網友表示，期待有朝一日搭乘高鐵橫跨台灣海峽往來兩岸。對此有何評論？



張晗指出，大陸的高鐵建設舉世矚目，“十四五”以來，大陸建成投運高鐵超1.2萬公里，128個縣邁入了高鐵時代，目前高鐵總里程5.04萬公里，覆蓋97%的50萬以上城區人口城市，建成了世界上規模最大、現代化水平最高的高速鐵路網。飛馳的高鐵讓距離變“小”，讓夢想變“大”，讓遠方不再遙遠。



張晗認為，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇。有強大祖國做後盾，台灣包括基礎設施建設等在內的方方面面都會更好。台灣同胞將同大陸同胞一道，共享我們偉大國家的尊嚴和榮耀，共享中國式現代化發展成果，迎來繁榮穩定的光明未來。

