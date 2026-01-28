國台辦：歡迎台農台企來陸投資共享機遇

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）有台灣農業界人士指出，“十五五”規劃為兩岸農業交流提供新機遇，台灣應在“倚美抗中”和“開創兩岸合作共贏新局面”之間作出正確抉擇。國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上表示，兩岸農業合作優勢互補、空間廣闊，大陸始終是台企台農扎根發展的最佳選擇，大陸將進一步落實落細惠及台灣農民、農業企業的政策措施。



有記者提問說，有台灣農業界人士指出，“十五五”規劃為兩岸農業交流提供新機遇，台灣與大陸合作空間廣闊，台灣應在“倚美抗中”和“開創兩岸合作共贏新局面”之間作出正確抉擇。對此有何評論？



張晗指出，中共二十屆四中全會通過的“十五五”規劃建議明確提出“加快農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興”，系統部署提升農業綜合生產能力和質量效益、推進宜居宜業和美鄉村建設、提高強農惠農富農政策效能等重點任務，為廣大台胞台農參與大陸高質量發展提供更多機遇。兩岸農業合作優勢互補、空間廣闊，大陸始終是台企台農扎根發展的最佳選擇，我們將進一步落實落細惠及台灣農民、農業企業的政策措施，為台農台企來大陸發展創造更好條件，歡迎更多台農台企來大陸投資，共享機遇，共謀發展。



張晗強調，賴清德當局為了謀“獨”私利，罔顧島內業界發展訴求和利益福祉，一再阻撓干擾兩岸正常交流合作，早已遭到島內業界和廣大民眾的強烈反對。

