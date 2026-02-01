李義虎析唐羅主義：戰略收縮與擴張結合

北京大學台灣研究院院長、教授李義虎（中評社 陳思遠攝） 中評社香港2月1日電（中評社報導組）北京大學台灣研究院院長、教授李義虎不久前在參加中評思想者論壇上表示，美新版國安戰略雖然呈現“退守西半球”的收縮轉向，但同時出現在西半球的戰略擴張傾向，重點應觀察美國的北極戰略變化；同時，特朗普政府對華戰略的語調雖轉為溫和，但如同“盜夢空間”般具有多層次內涵。



特朗普搞“大號美洲” 既是收縮又是擴張



李義虎認為，必須高度重視美國出台的新版《國家安全戰略》。這份報告和前兩屆美國政府2017年和2022年發表的國家安全戰略報告相比，戰略思路、頂層設計和文本寫法都有所不同。他去年在接受專訪、演講時先後指出，特朗普外交政策的起手式在地緣政治方面，有關格陵蘭島、巴拿馬運河和加拿大的言論比關稅貿易問題更高調，美國總體戰略在向本土和美洲退守或者收縮。



他表示，在美國新版國家安全戰略報告中，“西半球”的概念出現較多，退守西半球是美國重大的戰略轉向。有評論表示，美國在戰略重心轉向亞太或印太后，再次轉向西半球，明顯是一種戰略收縮。但是，需要明確指出，這種收縮是從全球範圍的收縮，而在西半球範圍是有所擴張的，說的明了一點，就是特朗普要搞一個“大號的美洲”。



美對華定位轉溫和 台灣價值被定義為“半導體加航道”



李義虎認為，特朗普戰略意圖的變化，首先與實力狀況有關。美國在全球範圍內掌控霸權的實力和能力已經下降，於是向本土和西半球收縮。特朗普1.0正值疫情時期，他就提到過國界和製造業的重要性；這次國家安全戰略報告反映出“美國優先”的戰略重心和範圍，是以西半球，或者說“大號美洲”作為重塑霸權的根基。



他表示，美國的對華戰略也相應調整，這次對中國的定位相對溫和，沒有像2017年報告那樣稱中國為“修正主義國家”或“主要戰略競爭對手”，拜登任內也曾定位中國是“最主要的地緣政治挑戰和威脅”。這樣的語言在這份報告裡沒有出現，而是提出在經濟上要與中國保持“對等或者互利關係”。



但他同時指出，這份報告中，台灣問題的地緣政治分量比較突出，列在“威懾軍事威脅”的部分。美國重申要採取軍事威懾手段，“不支持任何單方面改變台海現狀的行為”。在這個報告裡，強調其東亞盟友增加軍費，強化第一島鏈防禦，同時關注第一島鏈與第二島鏈的關係。此外，還提到台灣半導體產業的重要性。有分析認為，台灣的價值僅在於“半導體加航道”。



特朗普站在北極看世界 地緣政治觀迥然不同



李義虎表示，新版報告可能有以下幾個效果，還需進一步觀察。首先，北極地位極其突出。與特朗普1.0相比，2.0的戰略導向是從地緣政治話題開始，例如格陵蘭島、巴拿馬運河、加拿大等。與特朗普1.0主要涉及關稅貿易問題不同，特朗普2.0雖然曾在關稅戰中來勢凶猛，但那是在去年4月以後，去年1月剛上台時重點說的是地緣政治問題。他認為，這反映了特朗普特異的超限思維。



李義虎回憶，他大學時期曾讀過《從北極看世界》，確實跟我們從平面地圖看世界非常不一樣，當時這本書即使在美國也屬於非主流、另類，甚至“不正經”的書籍。但今天，這種“不正經的”視角對一個政治素人出身的總統來講是恰到好處。所謂“不正經的角度”，就是超越傳統國際關係理論和老式戰略路數，遇到特朗普這樣的人，很快會發生化學反應。

