中評鏡頭：走近兵馬俑　千年秦文明驚艶台胞

秦兵馬俑一號坑（中評社 陳思遠攝） 中評社西安1月29日電（記者 陳思遠）冬日的西安，晨霜打在枯草上，凜冽的寒意漫溢。28日上午，海峽兩岸青年漢唐文化冬令營媒體團隊走進陝西秦始皇兵馬俑博物館，參觀深埋地下千年的秦兵馬俑，開啟了一場歷史對話，在雄渾的秦代文明中感受中華文脈的厚重與璀璨。



秦始皇帝陵博物館坐落於西安市臨潼區秦陵鎮，始建於1975年。作為第一批全國重點文物保護單位、第一批中國世界遺產，秦兵馬俑不僅是中國古代輝煌文明的金字名片，更位列世界十大古墓稀世珍寶之一。



在講解員的帶領下，媒體團首先步入兵馬俑一號坑。這座規模宏大的俑坑，緣起於一次偶然的發現：1974年3月，臨潼縣驪山鎮西楊村村民在秦始皇陵東1.5千米處打井時，意外挖出數尊破碎的真人大小陶俑，經考古工作者一年多的勘探與試掘，一座大型俑坑正式被確認。一號坑東西長230米、南北寬62米，距地表深4.5至6.5米，總面積達14260平方米。據陶俑、陶馬排列密度推算，坑內共埋藏陶俑、陶馬約6000件，同時出土大量精美青銅兵器，軍陣之恢弘，令人嘆為觀止。



行走在俑坑旁的參觀通道，目光所及皆是秦俑的細節之美。這些陶俑以真人比例雕琢，千人千面、形神兼備，沒有一尊模樣雷同：有的蹙眉凝神，透著征戰沙場的堅毅；有的嘴角微抿，帶著沉穩內斂的氣度；有的面龐年輕，尚存少年意氣；有的神情滄桑，盡顯老將風範。講解員黃峻平介紹：“有的陶俑立了軍功，表情顯得十分高興；有的刻畫的是異鄉征戰的士兵俑形象，因思念親人而神思憂慮。兵馬俑的喜怒哀樂，各不一樣。”



告別壯觀的一號坑，媒體團隨即來到三號坑。與一號坑相比，三號坑規模較小，平面呈“凹”字形，雖規模不大，卻承載著秦代軍陣的指揮核心功能，極具歷史研究價值。據介紹，二號坑更是秦俑藝術的集大成者。這裡兵種齊全、陣容精巧，千餘件陶俑陶馬各有姿態，將秦代軍隊的多元作戰體系生動還原。

