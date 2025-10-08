周文星英文專著出版　析台灣大陸政策變遷

英文專著 Explaining Taiwan’s Chinese Mainland Policy Change：A Punctuated Equilibrium Perspective 封面（本書作者提供） 中評社香港1月29日電／在中美戰略競爭加劇、台海局勢持續緊張的背景下，台灣當局對中國大陸政策的走向，被普遍視為影響台海和平穩定及中美關係全局的關鍵變量。英文專著Explaining Taiwan’s Chinese Mainland Policy Change：A Punctuated Equilibrium Perspective 正是在這一現實與學術關切的交匯點上，對台灣大陸政策長期演變邏輯展開的系統研究成果。該書於2026年1月由帕爾格雷夫·麥克米倫（Palgrave Macmillan）出版社在全球發行，作者周文星系南京大學國際關係學院副教授、博士生導師。



本書聚焦一個長期存在卻解釋不足的核心悖論：一方面，台灣社會總體上傾向於“維持現狀”，台灣當局大陸政策在長期目標上表現出高度穩定性；另一方面，幾乎每一次選舉更替、領導人交接或外部危機，都會引發政策話語、政策工具乃至政策取向的明顯調整，呈現出突發性與波動性並存的特徵。圍繞這一悖論，作者集中回答三個問題：台灣大陸政策為何在“穩定”與“突變”之間反復切換？島內選舉政治如何與中美外部結構相互作用並塑造政策空間？何種理論框架能夠同時解釋政策延續性與劇烈轉向並存的現象？



本書採用多元方法與縱向比較的研究路徑，綜合運用政策文本與領導人言論分析、歷史比較研究以及長期民意調查數據，系統考察自20世紀50年代以來，尤其是過去三十年不同政黨執政時期台灣大陸政策的調整機制。其突出創新在於有機整合公共政策學的間斷均衡理論、國際關係學的戰略三角模型、政治學的雙層博弈理論，構建了一個用於分析台灣大陸政策變遷的“雙層博弈間斷均衡理論”。



作者指出，台灣大陸政策由島內與島外兩個相互嵌套的三角結構共同塑造。執政黨、反對黨與民意構成島內的政治三角，選舉競爭與議題框架塑造政策議程；台灣、大陸與美國構成島外的戰略三角，中美關係的合作—競爭格局直接限定台灣當局的政策邊界。正是在這兩個層次的交互作用下，台灣大陸政策呈現出“長期穩定—短期突變—再度穩定”的演化軌跡。這意味著，政策變化並非線性漸進的結果，而是典型的間斷均衡過程，其突變多發生於島內政治變動與外部戰略環境變化叠加之時。通過對李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文直至賴清德時期的系統比較，作者揭示了不同執政者在相似結構約束下的差異化策略選擇，也解釋了藍綠兩黨在長期演化中圍繞“維持現狀”的趨同現實政策。



在此基礎上，作者提出台灣大陸政策的四種情景類型：“受限的象徵性舉措”“大膽的自主政策”“穩定的接觸政策”和“軟性的制衡政策”，並判斷在中美競爭持續深化、民進黨執政延續的背景下，未來數年台灣大陸政策更可能在前兩種情景之間擺動，而非出現根本性突破。



總體而言，本書強調台灣問題的高度複雜性與潛在危險性，同時指出兩岸統一的長期趨勢。它不僅深化了對台灣大陸政策內在邏輯的現實分析，也在理論上拓展了公共政策分析、區域研究與國際關係研究的交叉空間。作為一部兼具理論創新、歷史縱深與現實關懷的學術專著，該書為學界與政策界理解兩岸關係提供了一個兼具解釋力與戰略洞察的新視角。