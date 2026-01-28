國台辦：兩岸旅遊業問題症結在於民進黨干擾

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上表示，兩岸旅遊問題的症結和障礙在於民進黨當局的干擾阻撓，以站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓、設卡，只會招致更大不滿和反對，越來越失人心。



有記者提問說，陸委會27日在臉書發文表示，歡迎陸客來台觀光立場不變，並呼籲陸方若有恢復兩岸觀光的誠意，請海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、質量、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。請問大陸方面對於推動今年大陸遊客赴台觀光的態度為何？有沒有可能讓觀光小兩會在沒有政治前提之下進行事務性協商？若兩岸旅遊被卡在小兩會問題上，會不會覺得可惜？



張晗指出，促進兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，是兩岸同胞的共同心聲、迫切願望。我們一貫明確支持包括旅遊業在內的兩岸各領域開展交流合作。



張晗認為，兩岸旅遊問題的症結和障礙在於民進黨當局的干擾阻撓。民進黨當局如繼續無視台灣旅遊業界和民眾改善民生、加強兩岸交流合作的願望和需求，以站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓、設卡，只會招致更大不滿和反對，越來越失人心。

