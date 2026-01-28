國台辦：台灣普通民眾不必擔憂《反間諜法》

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）關於《反間諜法》，國台辦發言人張晗1月28日在例行新聞發布會上表示，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學、就業、創業、生活，可以高高興興來大陸，平平安安回台灣。



有記者提問說，第一個問題，台陸委會主委邱垂正日前稱，2025年台胞赴大陸遭留置盤查、限制自由的案例高達221件，案件數量是2024年的4倍之多；大陸方面此前也批評台當局發布“橙色旅遊預警”是政治操弄，請問大陸方面會否擔心這種恐懼感會阻礙兩岸良性互動？第二個問題，請問大陸方面能否就台灣民眾擔憂的《反間諜法》適用標準，對台灣民眾赴大陸給出一個明確且具法律約束力的具體紅線？



張晗指出，第一個問題，我們始終依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞生命財產安全和合法權益，堅持依法打擊各類違法犯罪。民進黨當局反復惡意炒作相關話題，不斷散布謠言、製造“寒蟬效應”，目的是阻撓破壞兩岸交流交往，升高兩岸對立，不得人心，不會得逞。



張晗表示，第二個問題，《反間諜法》是防範、制止、懲治各種間諜違法犯罪活動，維護國家主權、安全、發展利益的法律，有明確的法定適用條件、標準和程序。我們始終鼓勵支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學、就業、創業、生活，可以高高興興來大陸，平平安安回台灣。



張晗認為，民進黨當局慣於混淆是非、編造謊言欺騙民眾，蓄意渲染“大陸威脅”，在島內頻繁羅織罪名、打壓異己，大搞“綠色恐怖”，阻撓破壞兩岸人員往來，煽動兩岸敵意對抗。其心險惡，其行可恥，已經遭到越來越多台灣同胞的強烈反對。

