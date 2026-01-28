旅日大熊貓“曉曉”“蕾蕾”回到家鄉四川

中評社香港1月28日電／北京時間1月28日凌晨1時，中國旅居日本東京上野動物園的大熊貓“曉曉”“蕾蕾”飛抵成都天府國際機場。早上6時，兩只大熊貓順利入住中國大熊貓保護研究中心雅安基地。



大熊貓“曉曉”“蕾蕾”於2021年6月出生於日本東京上野動物園，是此前旅日大熊貓“比力”“仙女”繁育的後代。2011年2月，大熊貓“比力”“仙女”從熊貓中心雅安基地啟程前往日本，參與中日大熊貓保護國際合作。



新華社報導，合作期間，雙方在大熊貓保護繁育、科學研究、疾病防控、公眾教育等領域取得豐碩成果，先後成功繁育成活2胎3崽，分別為2017年6月出生的“香香”和2021年6月出生的“曉曉”“蕾蕾”。它們憑借憨態可掬的形象和活潑的性格，受到了日本民眾的關注和喜愛。



此前，大熊貓“香香”於2023年2月回國，大熊貓“比力”“仙女”因患老年疾病於2024年9月提前回到中國。目前，它們均生活在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，健康狀況良好。



為確保大熊貓“曉曉”“蕾蕾”平安順利回國，熊貓中心選派了經驗豐富的專家提前赴日，與日方專家共同推進回國前準備工作，並與日方飼養專家同機護送兩只大熊貓回國。



熊貓中心雅安基地做好了隔離檢疫各項準備工作，包括圈舍消毒、食物供給、飼養管理及健康保障等，確保兩只大熊貓平穩度過隔離檢疫期，盡快適應家鄉環境。