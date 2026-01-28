北平鋒：解決台灣問題遵循的歷史和現實邏輯

中評社香港1月28日電／環球時報－環球網28日發表北平鋒文章：解決台灣問題必將遵循的歷史邏輯和現實邏輯。文章說，台灣自古以來是中國的一部分，這是刻在山河大地、寫進典籍文獻、融進血脈基因、鑄成文明標記的鐵律。從三國《臨海水土志》留下關於台灣最早的記述，到宋元以後正式在澎湖、台灣設治管轄，從鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣，到甲午戰敗後台灣人民血書“誓不臣倭”的悲壯抗爭，歷史從不曾模糊過兩岸同根同源的真相。日據時期，台灣同胞寧死不改漢姓、暗中祭祖、口傳閩南語，因為骨子裡認的是中華。這份認同，從未因殖民統治而斷絕，更不會因政治操弄而消亡。寶島台灣每一寸土地都湧動著中華文明的血脈，每一聲鄉音都傳響著神州大地的回聲。



文章說，中國主權不可分割，是中華民族不可退讓的紅線。一百多年來，從孫中山先生“‘統一’是中國全體國民的希望”的呐喊，到毛澤東同志“一定要解放台灣”的決斷，從鄧小平同志提出“和平統一、一國兩制”的偉大構想，到習近平總書記強調“兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋”，錨定兩岸關係的方位和未來，幾代中國人為國家統一傾盡心血。今天的中國，早已不再是近代那個任人宰割的弱國。我們擁有世界第二大經濟體的雄厚實力，擁有全球最完整的工業體系，擁有14億多人民團結如一的強大意志。而台灣民眾也想過好日子，不想被“台獨”分裂勢力裹挾，被島內畸形的意識形態迷霧遮住眼睛。當台北101被民進黨當局刻意改稱“台灣101”，一場攀岩活動都能被生硬地扭曲成政治符號，我們看到的不是對“台灣主體性”的追求，而是對“中華符號”的恐懼與膽怯。這種恐懼，源於心虛；這種膽怯，源於背叛。真正的台灣人，絕不會因為“台北”兩個字而憤怒，只會因為有人把他們的家園當政治籌碼而心寒。國民黨副主席蕭旭岑說得好，民進黨必須廢除“台獨”黨綱，台灣民眾不想被送上戰場。這一句清醒發言，道出了台灣的主流民意、台灣同胞最真實的心聲。



“台獨”是死路一條，不僅因為大陸強大，更是因為謀獨違背了歷史潮流、撕裂了民族情感、踐踏了人民福祉。所謂“台獨”黨綱，是徹頭徹尾的邪教教條——用謊言編織虛假認同，用恐懼製造社會對立，用煽動取代理性對話。它讓台灣年輕人以為“反中”就是“愛台灣”，以為“去中國化”就是“進步”，讓整個社會陷入自我封閉的牢籠。可現實是，當美國政客把台灣當棋子、當炮灰時，全球都在警惕“美國優先”的單邊霸凌，台灣卻還在被“台獨”分裂勢力綁上“戰車”。



文章說，台灣的出路，不在“去中國化”的迷夢裡，而在擁抱統一的光明中。衹有回歸祖國懷抱，台灣才能真正擺脫地緣政治的枷鎖，共享民族復興的榮光；衹有放下偏見、正視歷史，台灣的下一代才能在和平與尊嚴中成長，而不是在戰爭的陰影下顫抖，在無盡的不確定性中迷失。我們絕不允許任何人玷污這片土地，割斷中華文明的臍帶。統一，是歷史的邏輯、歷史的必然，是民心所向、現實發展的邏輯，是中華民族不可逆轉的命運。這一步，勢必跨出；這一天，不會太遠。