台灣青年冰雪行北京東城參訪圓滿收官
http://www.CRNTT.com   2026-01-28 16:08:24


活動現場（主辦方供圖）
　　中評社北京1月28日電／1月22日至28日，“2025台灣青年京津冀冰雪季系列活動——雪躍籃動”東城參訪團一行22人來到首都功能核心區，在文化浸潤、青春互動與科創探索中，深度感受中華文脈的厚重底蘊與大陸發展的蓬勃活力。
 


