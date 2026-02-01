王英津：十五五時期國家統一外部環境分析

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津（中評社 陳思遠攝） 中評社香港3月1日電（中評社報導組）中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津在不久前參加中評思想者論壇時表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，全球地緣政治博弈日趨激烈。島內“台獨”勢力與以美國為首的外部干涉勢力在台海問題上消極動向頻現，其政策走向與戰略布局將對兩岸關係發展及國家統一走向產生深遠影響。



美國因素：威懾施壓與風險管控的雙軌策略



王英津指出，美國始終是影響兩岸關係走向的最關鍵外部變量。“十五五”時期，美國對台政策將呈現“威懾施壓”與“風險管控”並存的複雜態勢，其戰略邏輯的內在矛盾將成為台海局勢波動的主要誘因。



從威懾施壓層面看，他認為，美國將繼續推進涉台“拒止性威懾”戰略。新一屆美國政府雖在戰術層面作出某些調整，但強化印太地區軍事部署的戰略方向並未改變。未來幾年美國將將“嚇阻中國解決台灣問題”作為戰略重點，且是當務之急。美國將台灣定義為“半導體霸主”和“通往第二島鏈”的“戰略要衝”後，台灣的安全實質上被視為美國“新核心利益圈”的外延部分。因此，維護台灣安全，已成為美國維護國家利益的內在需求，符合“美國優先”原則。



從風險管控層面看，他認為，美國戰略界的反思思潮將逐步顯現政策效應。近年來，美國許多智庫機構與戰略學者發出“約束台獨”的呼籲，擔憂賴清德當局的激進冒險行徑將美國拖入軍事衝突泥潭。這意味著美國在放縱“台獨”的同時，也會加大管控“台獨”的力度，避免其突破紅線導致台海局勢失控。但是，“戰略模糊”政策容易引發誤判，“台獨”勢力可能將美國的“管控”誤讀為“默許”，從而鋌而走險。



日本因素：安全焦慮與軍事介入台海的企圖



王英津表示，日本阻撓中國解決台灣問題，兼具安全焦慮與戰略自主雙重動因。“十五五”時期，日本涉台動作的危險性與主動性將顯著提升，核心邏輯在於通過“同盟捆綁”實現自身地緣政治野心。日本的介入企圖，直接加劇台海軍事對峙態勢，嚴重破壞台海周邊的和平穩定環境。



一方面，他認為，日本將持續強化“台灣有事即日本有事”的戰略敘事。日本新版安保文件已將中國定位為“最大戰略挑戰”，自衛隊正加速推進軍事轉型，提升遠程打擊能力和跨域作戰水平，不排除是為介入台灣問題做準備。部分日本政客甚至公然主張自衛隊要介入台海局勢，這種突破戰後和平憲法框架的表態，意在借台海議題擺脫戰後體制束縛，實現日本“國家正常化”，並通過緊抱美日同盟，確保美國在東亞的安全承諾不“弱化”。



另一方面，他認為，日本將推動台海與東海議題聯動。日方試圖將釣魚島問題與台海局勢捆綁，一旦台海出現異動，便可能在東海方向製造摩擦，形成“兩海聯動”的牽制態勢。此外，日本還將利用其在半導體、新能源等領域的技術優勢，深化日台產業合作，既謀取經濟利益，又強化對台“准盟友”關係，為其軍事干預尋找所謂的“經濟和技術正當性”。

