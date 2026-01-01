中巴科技合作助力“巴基斯坦製造”提質升級

科技合作為中巴經濟走廊保駕護航（圖源：新華社） 中評社廣州1月29日電（編譯 江曉漁）新年伊始，中國持續提升的科技影響力引人矚目。中國領先的航天企業——航天宏圖在伊斯蘭堡舉辦的“AI Rise”博覽會上展示先進的衛星與無人機技術，特別是遙感技術和人工智能技術，並與巴基斯坦國家航天機構——巴基斯坦空間及上層大氣研究委員會進行交流。表面上，這似乎只是一場常規的科技展覽。但實際標誌著中巴兩國在航空航天、人工智能及先進科技領域的合作，進入了更深層次、具有戰略意義的新階段。華南理工大學外國語學院本科生、廣東石油化工學院區域國別研究院科研助理江曉漁日前編譯了巴基斯坦沙夫卡特新興地緣政治研究所（SIPEG）所長、研究員賽義德·沙夫卡特、阿伊莎·西迪基的文章，探討中巴科技合作的多個方面。



一、中巴科技合作發展歷程



中巴科技合作始於2001年12月。彼時，兩國科技部簽署諒解備忘錄，設立聯合研發基金，但合作進展緩慢。巴基斯坦長期捲入“全球反恐戰爭”，分散了政治注意力和資源，致使科技合作被擱置於次要位置。協調不足、共同願景不清晰以及政策（尤其是巴基斯坦內部）連續性缺失，進一步限制了中巴科技合作發展。因此，中巴早期科技合作主要停留在象徵層面，未能實現結構性轉變。



2015年中巴經濟走廊的啟動，標誌著雙邊合作範圍的大幅擴展。雙方在科技等多個領域簽署五十多份諒解備忘錄，進一步強化走廊作為巴基斯坦經濟和區域互聯互通“變革者”的形象。不過，儘管走廊在能源和交通領域成果顯著，雙方在先進科技和數字領域的合作仍相對有限。



自2019年起，中巴科技合作進入實質性發展階段。在巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗訪華期間，雙方簽署六項重要協議，其中包括中巴自由貿易協定第二階段議定書，以及海洋科學、經濟技術發展等領域合作協議。

