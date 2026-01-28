英國駐華大使：希望和中國“穩定關係”

中評社香港1月28日電／英國首相斯塔默應邀於1月28日至31日對中國進行正式訪問。在英國駐華大使館27日舉行的首相訪華媒體吹風會上，英國駐華大使魏磊在回答《環球時報》記者提問時表示，斯塔默首相自上任以來對促進英中之間的高層交往極為重視。英中兩國在聯合國及全球事務中扮演著重要角色，對英方而言，此次訪問最重要的意義在於，希望能提升雙方的交流頻率，唯有承認並堅持開放溝通渠道，雙方才能坦誠交換彼此關切。



綜合英國《衛報》、路透社、法新社等外媒報導，斯塔默本周將開啟備受矚目的中國之行。這是自2018年特雷莎·梅對北京進行訪問以來，英國首相首次踏上中國土地。自2024年7月上台以來，斯塔默一直致力於重啟並改善對華關係，尤其希望亞洲經濟大國——中國能為增長乏力的英國經濟帶來新的機遇。他此次訪華標誌著英中雙邊關係，尤其是經貿往來出現回暖，但雙方在一些議題上仍存在分歧。



魏磊表示，英國希望與中國建立長期穩定的關係。斯塔默首相一直試圖減少兩國關係中的波動性。英方的目標是全方位同步推進各項事務，即在深化多領域合作的同時，也為坦誠討論分歧留出空間。而這一切的基礎，必須建立在積極向前的雙邊關係框架內。在當前複雜的世界格局中，英中兩國乃至全球範圍內，都有大量議題需要推進，穩定的夥伴關係能增進互信，讓複雜事務的處理變得可行且高效。尤其在當下國際形勢充滿挑戰的背景下，這種協作對兩國而言至關重要。



加拿大總理卡尼近日訪問中國，引發美國關注。美國財長貝森特稱，如果加拿大同中國達成新的貿易協議，美國將對自加拿大進口的商品加征100%關稅。路透社稱，斯塔默此次出訪正值英國與美國關係出現裂痕之際。美國總統特朗普早前以收購格陵蘭島爭端為由，揚言從2月1日起對英國和多個歐盟國家的商品額外加征10%關稅。



針對“如何與中國保持合作又不惹怒美國”這一問題，魏磊回應稱，斯塔默首相在接受彭博社採訪時已給出明確答案：英國不會基於在國家間“選邊站”來開展對外關係。“我們不是在選擇，而是在與世界各地開展合作。”魏磊強調，英國在全球範圍內與眾多國家保持著穩固的雙邊關係，即便這些國家之間存在矛盾分歧，英方也始終堅持獨立的交往原則。



據彭博社報導，斯塔默在接受該媒體採訪時也曾表示，自己經常被要求在相關國家之間做出選擇，但“我不會那麼做”。對於“英國在處理美英關係與中英關係時必須權衡取舍”的觀點，斯塔默予以拒絕。他表示，英國與美國“保持著非常密切的關係，且將繼續維持這一關係”，但同時強調，“忽視中國是不明智之舉”，中國市場蘊含著巨大的商業機遇。



自去年年底以來，法國、西班牙、芬蘭等多個歐洲國家領導人相繼訪華，另有消息稱德國領導人也將在下月開啟訪華行程。與此同時，近期英國及歐洲在諸多國際和地緣議題上，與美國發生了激烈衝突。針對“在此背景下，斯塔默此訪是否意味著英國正與歐洲一道‘向東看’”的提問，魏磊回應稱，以英歐關係為例，本屆英國政府已與歐洲各國及歐盟建立起日益緊密的聯繫，考慮到雙方龐大的貿易體量，這些關係具有重要意義。但他同時強調，英國並不認為需要通過一個視角去看待另外一個，更不會將英中雙邊關係，置於歐盟或美國等單一國家或地區的視角下考量。這不是非此即彼的選擇題，而是兼顧各方的選擇。



據路透社報導，在為期三天的訪華行程中，斯塔默將率領數十位商界高管前往北京、上海兩地。法新社也提及，斯塔默此次出訪將與企業高層團隊同行，希望借助“英中企業家委員會”為英國企業拓展在華業務搭建平台。該委員會成立於2018年，在英中關係“黃金時代”曾有效促進雙方商界高層的交流與合作。



魏磊透露，此次訪問也將設立一個名為“英中商業理事會2026”的合作框架。該框架與此前的合作機制非完全相同，是為本年度特別設計的，後續會進行評估。



英國駐華貿易使節倪樂思在回答媒體提問時表示，長期性、戰略性與穩定性是貿易關係持續健康發展的關鍵，這一點對於有意在華深化合作或投資的英國企業，以及關注英國市場的中國企業而言，尤為重要。他看到了企業在中國的機遇。倪樂思強調，英國對中國企業的開放態度始終如一，英國歡迎中國企業的投資，許多英國本土企業也期待吸引更多中國夥伴赴英發展。



中國商務部新聞發言人27日表示，長期以來，在兩國領導人的戰略引領下，中英經貿關係保持健康穩定發展。2025年，中英雙邊貨物貿易額達到1037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。英國分別擔任第二十五屆投洽會、第四屆消博會主賓國，中英兩國務實合作充滿活力。



倪樂思毫不諱言英中經濟合作的重要性，他說，英國需要發展貿易關係，增加對華出口，並開展經濟和金融對話。其中，消除市場准入壁壘非常關鍵，這既能讓更多英國出口商順利進入中國市場，也能讓中國消費者接觸到更優質的英國商品，尤其是在農業食品、消費品等重點領域。他強調，這一目標將是本次首相訪華的核心焦點，也是英方支持本國企業在華拓展業務的核心方向。



魏磊向在場媒體透露，英方希望通過此次首相訪華，實現幾個目標：其一，延續2024年G20峰會期間，兩國領導人開啟的穩定關係勢頭；其二，深化英中兩國的經濟貿易合作。



他補充道，在安全領域，英中兩國正積極搭建溝通渠道，一方面共同應對全球面臨的安全挑戰，另一方面提升韌性，確保即便在某些問題上存在分歧，也能通過既定渠道開展討論。此外，兩國領導人預計還將圍繞氣候治理、國際體系改革等全球性議題交換意見。



關於推動雙邊關係發展的具體舉措，魏磊表示，一是構建結構性對話機制；二是通過此次訪問，展示具有實質意義的商業合作成果；三是在兩國領導層之間，建立相互尊重、彼此信任的關係，推動雙邊關係邁上新高度。



“我們要穩定關係，建立機制，然後做一些實際的事情。”他還特意用中文強調，要與中方“一起幹事兒”，展現英方推進雙邊合作的決心。