劉國深：以更大格局和高度思考台灣問題

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任、教授劉國深（中評社 陳思遠攝） 中評社香港2月24日電（中評社報導組）廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任、教授劉國深不久前參加中評思想者論壇時表示，應該在中華民族偉大復興的進程中讓台灣問題消弭於無形，更加從從容容、游刃有餘地去治理台灣問題，而不是“匆匆忙忙、連滾帶爬”地困在無休止的兩岸爭議之中。



美國重新尋找“邊界”是因為在相對衰落 中國發展恰恰相反



劉國深認為，不少專家學者對於“美國正在進行戰略收縮”沒有太大的分歧。國力正在相對衰落中的美國正在重新尋找自己的“邊界”。這個現象值得深入研究，通常衹有相對較弱小的國家才需要突出並強化自己國家的邊界，而強大的國家，往往視邊界為發展障礙。



他分析，過去的美國一直是在試圖打破甚至無視其他國家的邊界，現在他們在重新尋找並強化美國的國家“邊界”，很大程度上也證明了它現在確實是遇到前所未有的問題了。美國要在全球範圍內按照自己的意志進行治理，一定要建立在巨量的資源投入基礎上，而美國現在真的遇到困難了。



他認為，中國的發展進程恰恰相反，中國現在還是處在成長的階段，我們反而要思考：太過剛性的國家“邊界”是否在某些領域對我們發展的造成了限制？如果每個國家都在自己的邊界竪立“高墻”，我們的商品是很難走出去的。我們要發展、要走出去，人家卻給你設置障礙，甚至對你關上大門，這個事情是很麻煩的。所以這個時候我們要思考我們長期習慣的國家戰略是否需要調整的問題。



以更大格局和高度思考 把台灣問題變成民族復興的財富



劉國深認為，在百年大變局的大背景之下，如何看待我們在台灣問題上的戰略？人們常說“貧窮限制了我們的想象力”，這話是有道理的。我們過去對台灣問題的思考和政策是建立在相對“貧窮”基礎上的。過去我們力量單薄，各方面都捉襟見肘，在這種情況下定位和思考台灣問題就一定會有其局限性。而今天，我們相對富足和強大了，我們的工具箱裡工具多了許多，我們在世界上扮演的角色也已經發生變化了，這個時候我們有必要重新審視和思考台灣問題了。



他表示，非常贊同新時代黨解決台灣問題的總體方略裡面的論述，就是要在中華民族偉大復興的大局中去尋找祖國統一的歷史方位。關於這個問題，人們最直接反應可能是：“台灣問題都沒解決，怎麼實現中華民族偉大復興？”我認為應該換個角度思考，我們是否可以在中華民族偉大復興的進程中讓台灣問題消弭於無形？也就是說，我們能否把格局放大一點，以更高的高度去思考台灣問題，能否將台灣問題從國家的包袱、負債，變成中華民族偉大復興的資產和財富？



在發展進程中解決台灣問題 需把握台灣分離主義的可控性



劉國深認為，其實過去幾十年我們已經實現了這樣的轉換，這當中閃爍著中國人的智慧。就像地球在自轉的同時，對月球形成強大的吸引力，月球必須要跟著地球同步轉。台灣問題的解決可以在我們的全球治理戰略進程中實現。近年來我們在全球問題上提出了四個倡議：全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議——我們要在全球發展戰略推進過程中化解台灣問題，而不是讓台灣問題影響到我們的整個全球戰略。



他指出，這裡有個基本的判斷就是，我們對台灣地區分離主義的認識和把握，如果這個問題是否可控，直接影響到我們能否在全球發展進程中解決台灣問題。



劉國深說，上世紀90年代，我們綜合實力還不夠強大，可選擇的鬥爭工具有限，有時難免陷於被動應對狀態，全民在台灣問題上形成的極度焦慮。那段時間李登輝經常在政治上給我們出難題，甚至意圖帶節奏。現在看來李登輝也只是虛張聲勢，玩的是聲東擊西的政治騙術。當然，大陸方面很快識破他虛張聲勢的圖謀，大陸方面不僅拒絕了“兩個中國”主張，而且進一步強化了對分離主義的管控。



他認為，30多年過去了，國際政治格局對台灣地區的分離主義變得更加不利了。目前有183個國家承認中華人民共和國政府是代表包括台灣在內的整個中國。各大國際組織在中國代表權問題上的立場也是一邊倒的，聯合國系統各國際組織負責人的立場都非常清晰，台灣就是中國一個省，台北當局根本無法將台灣從中國領土分離出去。事實上分離主義勢力在台灣地區內部首先就遇到不可逾越的法理障礙，他們無法遂行分裂國土的目標。而擁有強大力量的大陸方面的態度更具“一票否決”的實力。



劉國深表示，基於這樣的認知，如果我們不能樹立信心、增強定力，從戰略上藐視它，就有可能在台灣問題上消耗過多的國力。在那個“貧窮”的年代我們是沒太多辦法的，但現在我們的地位角色已經變了，更重要的是我們的自信心上來了。這個時候我們的戰略、策略、措施、話語確實要做系統性的調整了。

