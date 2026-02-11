特朗普2.0機遇何在 胡偉星析美戰略收縮

澳門大學社會科學院院長、教授胡偉星（中評社 陳思遠攝） 中評社香港2月16日電（中評社報導組）澳門大學社會科學院院長、教授胡偉星不久前在中評思想者論壇上表示，本屆特朗普政府的戰略認知和對華政策發生了顛覆性改變，要抓住機會比較好地去塑造中美關係，為解決台灣問題創造有利國際環境。



特朗普前後任戰略思維改變 源於對核心利益、戰略利益認知的改變



胡偉星認為，特朗普第一任《國家安全戰略》報告強調“有原則的現實主義”和“美國優先”，放棄奧巴馬的“接觸＋管控”的對華政策，把中國、俄羅斯定義為“修正主義國家”與“戰略競爭對手”，視中國為挑戰美國主導地位的核心威脅。這種看法反映了美國“深層次政府”和政策精英的主流戰略認知，也反映了特朗普第一任政府內反華極端保守派的戰略認知，其意識形態色彩很濃，所採取的對華政策也十分強硬。



他認為，8年過去了，今年的這份國家安全戰略報告就完全不一樣了，戰略認知和對華政策發生了顛覆性改變。首先，報告不僅寫法和篇幅與以往不一樣，更重要的是美國當今的戰略思維發生根本改變。報告用一個比較簡單的邏輯展開敘述，首先講美國核心國家利益是什麼，再講應該維護和有能力去維護的核心利益是什麼，把戰略利益範圍大大縮小了。之後講美國戰略重點是什麼，應當用什麼手段去達到目標。



他分析，這種簡單邏輯推理方法，很明確地拋棄了以往世界觀和維護“自由主義世界秩序”的視角，把美國戰略聚焦在那些真正關乎美國國家利益的問題上，例如國家主權，經濟安全，邊界安全，西半球，而不是去奢談宏大全球戰略敘事。報告篇幅不長，大約9500字左右，與拜登和奧巴馬時期的洋洋灑灑兩萬多字沒法比，格局完全不一樣。



特朗普2.0放棄道德話語 充滿現實主義論述



胡偉星認為，這份報告放棄了維護“世界秩序”的道德話語，充滿特朗普式現實主義敘述。報告根本不談全球治理、氣候變化、網絡空間、自由貿易這些話題，聚集特朗普所關心物質利益問題，例如美國再工業化、供應鏈安全、關鍵礦產、經濟安全、能源安全，如何把美國GDP從30萬億增加到40萬億。如果說奧巴馬和拜登時期國家安全戰略敘述，還是講如何維護戰後以美國為主導自由主義世界秩序，特朗普則是徹底放棄了這種“霸權穩定”邏輯，將其視為“戰略負擔”，主張“美國優先，主權至上”，從以往維護“自由主義世界秩序”敘事全面撤退。



戰後世界秩序就是建立在美國主導的自由主義基礎上的全球秩序，其核心價值觀是開放、自由貿易、人權、民主等這些東西，現在特朗普對這些都不感冒。以往《國家安全戰略》報告，不管是共和黨還是民主黨總統，都會提到這一套詞匯，他現在棄之不用。特朗普只關心眼前利益，他甘願從“單極世界”超級大國地位，退居到一個西半球“地區強國”地位。

